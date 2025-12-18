Durante la temporada navideña, diversas zonas comerciales de Lima se saturan con peatones y vehículos, lo que incrementa los riesgos de accidentes y genera incomodidad para quienes transitan a diario. En estos espacios, el aumento del comercio, las compras de última hora y la presencia de transporte informal vuelven más complejo el desplazamiento y hacen que cualquier desorden afecte la seguridad y el flujo de las personas.

Frente a este escenario, es clave impulsar alternativas que ordenen mejor los espacios y faciliten la movilidad, especialmente en zonas de alta afluencia. Esta necesidad cobra mayor urgencia si se considera que, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la congestión en Lima y Callao genera pérdidas superiores a S/ 27,600 millones al año y obliga a cada persona a perder cerca de 198 horas en el tráfico; cifras que evidencian cómo la falta de planificación urbana impacta en la calidad de vida y la seguridad de las personas.

“La temporada navideña no debería convertirse en sinónimo de caos. A través de soluciones con impacto real e ideas disruptivas que permitan rediseñar los espacios y transformar la forma en que vivimos, es posible reducir riesgos y mejorar la experiencia de miles de personas que dependen de estas zonas para comprar, trabajar o movilizarse. Por eso, desde UCAL, junto con nuestros estudiantes, venimos impulsando propuestas que ayuden a ordenar los flujos peatonales y asegurar rutas más claras, accesibles y sostenibles como por ejemplo Gamarra del Futuro”, señala José Ignacio Pacheco, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de UCAL.

En este sentido, la arquitectura cumple un rol clave al aportar soluciones que mejoran la circulación y devuelvan seguridad a espacios saturados, anotó.

Congestión vehicular. Foto: César Grados/@photo.gec

Qué cambios urbanos permitirían flujo más seguro

- Delimitar zonas exclusivas para el tránsito peatonal.

- Despejar áreas ocupadas por comercio informal.

- Mejorar la señalización temporal y reorganizar los puntos de carga y descarga permitirían reducir aglomeraciones y hacer más seguro el desplazamiento.

- Incorporar pequeñas áreas de descanso o puntos de encuentro ayudaría a aliviar la congestión y brindar mayor comodidad a las personas que realizan compras o trabajan en estas zonas.

- Rediseño de frentes comerciales para optimizar flujos: Intervenir los frentes de lugares estratégicos para mejorar la entrada y salida de personas mediante retranqueos, accesos escalonados o entradas adicionales.

- Creación de microplazas lineales de tránsito: Pequeños espacios urbanos adyacentes a calles comerciales, como pasajes, veredas ampliadas o áreas verdes, pueden transformarse en microplazas lineales que canalicen el flujo de personas. Incorporando vegetación y mobiliario urbano funcional, estas áreas generarán recorridos seguros, agradables y sostenibles, sin interferir en la circulación principal.

- Implementación de rutas circulares dentro de zonas comerciales: Diseñar recorridos unidireccionales o circulares que conecten entradas, salidas y puntos clave de los centros comerciales facilitará un flujo continuo de personas. Este enfoque evitará choques peatonales, reducirá aglomeraciones y optimizará la movilidad, al mismo tiempo que mejorará la experiencia urbana durante la temporada de alta demanda.

- Integración estratégica del transporte público y movilidad activa: Rediseñar paraderos y zonas de bajada o subida de pasajeros de manera estratégica, conectándolos con ciclovías y rutas peatonales, permitirá disminuir la concentración de autos particulares y fomentará el uso de transporte sostenible.

“Cambios como estos pueden transformar la experiencia urbana en una época donde la ciudad se vuelve especialmente intensa, demostrando que una mejor organización del espacio público beneficia tanto a comerciantes como a ciudadanos y contribuye a que celebraciones como la Navidad no terminen en tragedia”, señaló Pacheco.