Tras el incremento en el precio del búnker en más del 57% este año respecto al 2025, los referidos fletes habían cerrado, a fines de mayo, en su nivel más elevado desde enero del 2026, llegando hasta US$ 2,800 por contenedor de 40 pies (FEU por sus siglas en inglés), un alza del 12% interanual.

Según un análisis de ComexPerú, además del aumento del costo del combustible, los fletes habían empezado a escalar desde inicios de mayo por las prolongadas restricciones que se mantienen en rutas marítimas estratégicas , por un lado, en el Estrecho de Ormuz y, del otro, en el Mar Rojo.

Perspectiva al alza

Pero, además, advierte que, según análisis de Vespucci Maritime, las tarifas spot de las principales rutas este-oeste seguirán aumentando y que algunas navieras han anunciado nuevos incrementos y recargos para junio, en un contexto donde las negociaciones para normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz no se han materializado.

Evolución de los fletes marítimos. | Fuente: ComexPerú

Una muestra de ello es que, por ejemplo, la línea naviera CMA CGM ha implementado desde este 1 de junio nuevas tarifas para toda clase de carga, en torno a los US $4,700 por FEU entre Asia y Europa.

El gremio advierte que este escenario de nuevas alzas en los fletes, que se mantendría también porque hay una demanda estacional más dinámica, llevará a importadores y exportadores a enfrentar mayores costos operativos entre el segundo y tercer trimestre del 2026.

¿Cómo afecta esto a Perú?

En cuanto a las rutas de conexión marítima entre el Perú y Europa, ya a fines de marzo último habían subido a US$ 2,279 por contenedor de 40 pies (FEU), desde los US$ 1,600 que registraba a inicios de ese mes, y han continuado aumentando.

A este 12 de junio, según el portal de rutas marítimas de Promperú, un contenedor de 40 pies refrigerado (usado para la exportación de productos perecibles) embarcado en el puerto del Callao con destino al puerto de Roterdam (Países Bajos) estaba ya en US$ 5,973.

Tarifa de flete de transporte marítimo del Callao al puerto de Róterdam. | Fuente: Portal de rutas marítimas de Promperú

Vale recordar que Roterdam es el principal puerto hub para la llegada y distribución, a diversos países de Europa, de los más importantes productos de agroexportación del Perú, como los arándanos, uvas de mesa, palta Hass, mangos, espárragos, café, cacao, mandarinas y cítricos.

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Fletes terrestres también subieron

Sobre el tema, Alberto Ego-Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), refirió a Gestión que ya los fletes en Perú han estado subiendo desde meses atrás y que no hay expectativa de que vayan a bajar. Por el contrario, prevé que sigan en alza.

Esto a razón de dos factores: el primero, porque el conflicto bélico entre Israel y Estados Unidos contra Irán se ha recrudecido y está involucrando a otros países de la zona, y, el segundo, por la llegada del fenómeno El Niño a nivel global, cuyo surgimiento ha confirmado la NOAA.

Transportistas de carga habían previsto aumentar fletes desde que que empezó a elevarse precio del diésel meses atrás.

A esto, el experto le sumó costos adicionales surgidos en el mercado local, como las alzas en los fletes de transporte terrestre de carga en camiones, que han establecido los transportistas, a raíz de los incrementos en los precios de los combustibles.

Precios no compensan sobrecostos

A su turno, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), coincidió en que, en efecto, ya se han generado costos adicionales para los agroexportadores nacionales, derivadas de diversos factores.

Uno de ellos son los mayores fletes de transporte marítimo internacional, pero adicionalmente, las alzas de los combustibles, de los fletes del transporte terrestre de carga y de personal en el Perú, más los incrementos en los costos de los fertilizantes.

Gabriel Amaro, presidente de Agap. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

El problema, observó, es que los precios a los que venden los productos agrícolas en los mercados de destino, no suben al ritmo que suben los costos logísticos del sector agroexportador, con lo cual los márgenes de los exportadores peruanos se reducen.

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Temor por El Niño y nuevos aranceles

A esto, Amaro le sumó la llegada ya confirmada del Fenómeno de El Niño global, que va a afectar de manera importante al sector agrario nacional y frente a lo cual -reclamó- no se observan medidas de prevención de parte de las autoridades.

Una amenaza adicional, anotó, es la propuesta de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos de imponer aranceles adicionales de entre 10% y 12.5% a las importaciones procedentes de más de 60 socios comerciales (entre ellos el Perú).

Vale recordar que, el último año, Estados Unidos absorbió cerca de un tercio de las agroexportaciones peruanas, principalmente arándanos, uvas, espárragos, palta, cítricos, entre otros.

Frente a estos riesgos, Amaro indicó que es responsabilidad del actual Gobierno de transición entregar al nuevo una economía saludable. Esto pasa por establecer las medidas que correspondan para evitar una paralización de la industria, la producción y las exportaciones.

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