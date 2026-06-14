Fletes de transporte marítimo seguirán al alza, según proyección de líneas navieras. | Andina
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Elías García Olano
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A raíz del conflicto en Medio Oriente, el costo del combustible usado para el transporte marítimo (búnker) mantiene una tendencia creciente, que se está reflejando en cada vez mayores alzas en los fletes de transporte marítimo internacional. Esto afecta también al Perú.

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