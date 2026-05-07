Pasajeros del crucero afectado por Hantavirus. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, indicó que sistema de salud peruano se encuentra en estado de alerta ante la eventual llegada del hantavirus al país, tras una advertencia de carácter internacional.

Desde el nuevo Hospital de San Juan Bautista, en Ayacucho, el titular de Salud

“El Perú tiene vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos. Estamos trabajando arduo en la vigilancia. Todavía en el Perú no tenemos ese problema; sin embargo, estamos en alerta”, señaló la autoridad.

Los hantavirus figuran entre los patógenos que pueden causar dificultades respiratorias y cardíacas, así como fiebres hemorrágicas. No existen vacunas ni medicamentos específicos para combatirlos, de modo que el tratamiento se limita a aliviar los síntomas.

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¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

Según la información difundida por el Minsa, el hantavirus se origina en el excremento, la orina y la saliva de los roedores de campo, específicamente del roedor conocido como “colilargo”.

Es importante destacar que este virus no afecta a los animales que lo portan, pero sí a los seres humanos.

El contagio en personas ocurre principalmente por la exposición al polvo contaminado que se encuentra en nidos o restos biológicos de estos ratones.

Las autoridades de salud recomiendan seguir medidas preventivas básicas para evitar la presencia de roedores en los hogares como:

  • Mantener la basura aislada de la casa.
  • Evitar la invasión de ratones y ratas mediante el sellado de posibles ingresos.
  • Asegurar una limpieza constante y profunda de la vivienda.

Velasco reiteró que el país forma parte del sistema internacional de salud y que se mantendrá la vigilancia activa para proteger a la ciudadanía ante cualquier riesgo de ingreso del virus.

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