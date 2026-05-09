La reciente publicación del reglamento para la Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) en Perú impulsa las expectativas sobre el puerto de Chancay.

Durante la Convención Nacional BNI Perú 2026, el economista y expresidente de Cofide, Luis Baba Nakao, resaltó que la primera zona económica especial, tal como se ha adelantado desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se ubicaría entre Chancay y Ancón, lo que podría generar un nuevo volumen de inversiones en el país.

Baba Nakao recordó que las fábricas que se instalen en las ZEEP no solo gozarán de, por ejemplo, una tasa de 0% de Impuesto a la Renta (IR) los primeros cinco años, sino que los productos fabricados en estas zonas podrán aprovechar los tratados de libre comercio que tiene el Perú con distintas economías. Esto incrementaría el atractivo del país para nuevas inversiones industriales y logísticas.

Cuadro de beneficios tributarios para ZEEP. Fuente: Ley Nº 32449

“La primera [ZEEP] sería la de Chancay-Ancón. Perú es uno de los países más abiertos al comercio mundial y, además, en esta zona se van a ubicar empresas que van a pagar una tasa de 0% de IGV, impuestos municipales e IR los primeros cinco años. Ya se imaginarán el volumen de inversión que va a haber en el Perú en los próximos meses”, comentó.

Para el economista, el puerto de Chancay es uno de los proyectos de infraestructura más importantes de América Latina debido a su conexión directa con Asia, reduciendo entre 10 y 12 días los tiempos de transporte hacia ese continente.

Otros proyectos que brillan en Perú

Baba Nakao señaló que el nuevo escenario también ha impulsado otros proyectos complementarios, entre ellos el tren Barranca-Lima-Ica y corredores ferroviarios que conectarían Brasil con el puerto de Chancay.

En ese contexto, recordó que las autoridades brasileñas y chinas han firmado un acuerdo para trasladar los granos que se producen en Rondonia (Brasil) por un tren hacia el puerto de Chancay y luego exportarlos al mercado asiático.

“El trazo en el Perú de este tren todavía no está definido. Hasta hace poco desde el Ministerio de Economía se dijo que era Pucallpa, Tingo María, Cerro de Pasco y Chancay, pero todavía falta algo de discusión”, indicó.

Más allá del potencial que tiene una futura ZEEP en Chancay, el economista añadió que otros proyectos de infraestructura importantes para los próximos años serán la nueva vía expresa que conectará la Panamericana Norte con la Sur, la construcción de la nueva Carretera Central y el avance de proyectos agrícolas como Chavimochic III y Chinecas.