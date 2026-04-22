Resolver muchas de esas trabas, sino todas, pasa por la labor que haga el Estado en los próximos años. En ese marco, Gestión revisó cuáles son las propuestas referidas al puerto de Cosco Shipping de los 3 partidos aún en contienda electoral para ser el próximo presidente del Perú. Aquí lo más destacado.

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Eje principal “naranja”

Fuerza Popular (FP) es el único de los tres que menciona directamente al puerto de Chancay en su plan de gobierno. Dentro de sus propuestas para el comercio exterior, también lo integra como una pieza clave para aumentar las exportaciones del país.

Como una especie de declaración, Keiko Fujimori indica en su plan que lo consolidará como “la plataforma logística del Pacífico Sur”. Para lograrlo, plantea algunas propuestas.

Está, por ejemplo, desarrollar el “clúster logístico Chancay-Callao”, con zonas económicas especiales, parques industriales y “servicios logísticos de valor agregado”. En sus eventuales primeros 100 días de gobierno, Fujimori pone como meta iniciar la ejecución de un “corredor logístico piloto verde”, que cruce Callao, Chancay y la Sierra Central.

Fuera de Chancay, el fujimorismo pone como objetivos implementar una “VUCE 2.0″ que utilice la inteligencia artificial y reducir en 50% los tiempos de exportación. Otra meta es crear el “Fondo de Instalación en Mercados Mundiales”, que financiaría la participación de mypes en ferias globales y misiones comerciales. El objetivo es que el 10% de mypes exporten hacia el 2031.

Agradezco al Embajador de la República Popular China en Perú, Song Yang, quien invitó a una delegación de Fuerza Popular a compartir un amplio diálogo sobre la relación bilateral entre nuestros países. pic.twitter.com/Gy6Qp9XFZa — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 31, 2023

A Carlos Aquino, Director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (CEAS), le parece correcto el enfoque de Fujimori para Chancay y las exportaciones peruanas en general.

“Recordemos que en los noventa inició la apertura comercial del Perú. Si bien no lo dice, creo que reconoce que el comercio exterior ha sido el motor de crecimiento del país. Y, ligado a todo eso, lógicamente el puerto de Chancay ocupa un lugar fundamental a futuro”, destacó.

De forma similar, Rafael Zacnich, Gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, reconoció la defensa que hace FP de la apertura comercial del país.

“Es positivo que apunten a mantener esa línea y promover inversiones asociadas a ello. Teniendo el puerto de Chancay como aliado adicional, sumado al Callao, es crucial. Igual sus planes como la VUCE 2.0 para facilitar procesos”, sostuvo.

Foco fuera del plan de gobierno

Juntos por el Perú, por el contrario, no hace alusión al terminal en su plan de gobierno. Sin embargo, Roberto Sánchez, en su rol de congresista, sí ha impulsado iniciativas vinculadas directamente al puerto.

Sánchez es autor principal de la ley que creó el fondo social de Chancay, mediante el cual se financian actividades derivadas de la renta que remite la actividad de este terminal. Fue aprobada por insistencia en 2025.

Aparte, su propuesta para declarar de interés la integración con Brasil y la creación del proyecto “Corredor Ferroviario Bioceánico Atlántico-Pacífico-CFBAP”, está en agenda del pleno desde octubre del año pasado.

También Sánchez es autor de un proyecto de ley que busca crear la Zona Económica Especial de Chancay (ZeeChancay), que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo.

A criterio de especialistas, a pesar de no mencionar nada de ello en su plan de gobierno, el enfoque es claro: incrementar el rol del Estado. Allí Juntos por el Perú (JP) propone renegociar los Tratados de Libre Comercio (TLC), prohibir gradualmente la exportación de minerales no procesados en Perú; aliarse con mercados específicos, como los BRICS, y promover un “mercado común” con la región a través del CELAC y la CAN.

Roberto Sánchez, en su rol de presidente de la Comisión de Impulso y Seguimiento del Megapuerto de Chancay, durante una sesión del grupo de trabajo. Foto: Cuenta de X de Roberto Sánchez.

Aquino recordó que Sánchez es presidente de la “Comisión de Impulso y Seguimiento del Megapuerto de Chancay”, grupo congresal que sigue el proyecto portuario. Cree que, de llegar al gobierno, veríamos un perfil más moderado, al menos en estos frentes, que lo que plantea JP en su plan.

“Apelando a sus votantes, su plan es más radical que su rol como congresista y exministro del Mincetur. En lo esencial se puede estar más de acuerdo con él, pero sí habría que ser escépticos con sus ideas del mercado común latino. El comercio interregional es bajo porque no vendemos productos industriales. Imposible venderle cobre a Chile, por ejemplo”, explicó.

Zacnich fue menos optimista. A su criterio, si bien algunas de sus ideas pueden guardar buenas intenciones, como la ZeeChancay, serían poco eficaces porque el modelo para construirlas sería inadecuado.

“Lo que quiere es un mayor rol estatal y eso ya lo vivimos. Eso trae consigo menos eficiencia en la ejecución de obras para conectividad, que es lo que le falta a Chancay. Si se cristaliza eso, este puerto y el comercio en general estarían muy afectados”, estimó.

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Sin alusión directa

En el caso de Renovación Popular (RP), no hay una mención directa al puerto de Cosco Shipping en su plan de gobierno. Sin embargo, sí se propone potenciar “los puertos del país” para consolidar al Perú como “eje de carga en Sudamérica”, lo que sin duda incluiría al terminal de capitales chinos.

También se plantea seguir impulsando TLC, desarrollar parques logísticos y zonas libres de impuestos en las fronteras (selva y sur andino), entre otros puntos que podrían involucrar la actividad portuaria en Chancay, como potenciar las exportaciones de valor agregado. Rafael López Aliaga (RLA) también se ha manifestado, en su rol de alcalde, a favor de la apertura comercial.

En diciembre del 2024, un mes después de la inauguración del puerto, suscribió un acuerdo de cooperación con Zhang Xiaohong, Vice Alcalde de Shanghái. En una visita posterior, de mayo del 2025, una delegación del Ayuntamiento de Shanghái invitó a RLA a China, aunque ello no se habría concretado, según Aquino.

Zhang Xiaohong, Vice Alcalde de Shanghái, junto a Rafael López Aliaga, como alcalde de Lima, en una ceremonia. Foto: Consulado del Perú en Shanghái.

“RLA comparte la visión de Fujimori de fomentar la inversión privada y extranjera en comercio exterior. RLA incluso habla del puerto de Corío. Será importante que, de ganar, concreten medidas para seguir dinamizando estas inversiones”, refirió.

Para Zacnich, la visión de RP también es similar a la FP. Tal vez la única diferencia sea la velocidad esperada con la que se ejecutarían sus propuestas.

“RLA como alcalde nos mostró que, incluso sorteando leyes y procesos, puede obtener resultados logísticos. La diferencia sería esa: se le percibe más agresivo para destrabar infraestructura. Un pequeño cuestionamiento sería que no confunda lo que valor agregado. El factor tiempo también lo es, llegar antes que el competidor, no solo hacer procesados”, detalló.