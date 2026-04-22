Fuerza Popular es el único de los tres que menciona directamente al puerto de Chancay en su plan de gobierno, pero los otros dos candidatos han sido cercanos a la inversión. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Fuerza Popular es el único de los tres que menciona directamente al puerto de Chancay en su plan de gobierno, pero los otros dos candidatos han sido cercanos a la inversión. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El puerto de Chancay ya demostró en su primer año de operación comercial lo importante que puede ser para el comercio exterior del Perú. Pero aún enfrenta retos logísticos para seguir consolidándose como un hub regional.

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