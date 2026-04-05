El pasado 1ro de abril del 2026 la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó por unanimidad un dictamen recaído en el proyecto de ley 14093/2025-CR, el cual propone declarar de interés nacional la construcción, equipamiento y puesta en operación de un dique seco post-panamax en el puerto del Callao.

La iniciativa legislativa señala que el Perú tiene una posición geoestratégica clave en el Pacífico Sur y con la puesta en marcha de las operaciones del megapuerto de Chancay nos convierte en un potencial hub logístico y naval de primer orden en América Latina.

Mientras el puerto de Chancay se prepara para recibir estas gigantescas naves post-panamax, Perú carece de capacidad para ofrecerles servicios de mantenimiento y reparación, por no contar con un moderno dique seco, debiendo los buques que lo necesitan dirigirse a astilleros de Chile, Brasil, México o incluso Asia.

Por ello, la iniciativa legislativa subraya que resulta crucial la construcción del dique seco, teniendo en cuenta que el 40% del transporte comercial marítimo a nivel mundial se realiza a través de estos buques y el 45% de los buques mercantes que arriban al puerto del Callao son post-panamax y súper post-panamax.

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Chile frente al desarrollo portuario del Perú

La noticia ha generado reacciones en Chile. Para Álvaro Peña, académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transportes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Chile debería tomar el camino de impulsar la construcción de un dique de estas características, asegurando que “hoy no cuenta con una capacidad abierta equivalente para buques post-panamax, mientras Perú ya avanzó con una declaración de interés nacional y con aprobación ambiental para el caso del Callao”, informó el “Portal Portuario”.

“Además, la tendencia a naves de mayor tamaño y la expansión prevista del sistema portuario chileno refuerzan que no hacerlo implica seguir externalizando servicios de alto valor y perder posición competitiva regional”, agregó el docente al citado medio.

Por su parte, el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, sostuvo que Perú tomó una decisión correcta al declarar “interés nacional” por el proyecto del dique post-panamax. Sin embargo, remarcó que Chile no puede quedarse atrás. “Eso significa inversión, mejoramiento de diques de Asmar; y declarar el plan de construcción naval de interés nacional y que se mantenga como una política pública de Estado y así asegurarnos el permanente desarrollo de la construcción naval en nuestro país”, señaló al “Portal Portuario”.