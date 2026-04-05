Vista aérea de parte del puerto del Callao. Foto: Andina.
Vista aérea de parte del puerto del Callao. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El pasado 1ro de abril del 2026 la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó por unanimidad un dictamen recaído en el proyecto de ley 14093/2025-CR, el cual propone declarar de interés nacional la construcción, equipamiento y puesta en operación de un dique seco post-panamax en el .

La iniciativa legislativa señala que el Perú tiene una posición geoestratégica clave en el Pacífico Sur y con la puesta en marcha de las operaciones del megapuerto de Chancay nos convierte en un potencial hub logístico y naval de primer orden en América Latina.

LEA TAMBIÉN: Terminal de Paita persigue nuevo récord de carga: sus planes con el puerto de Chancay

Mientras el se prepara para recibir estas gigantescas naves post-panamax, Perú carece de capacidad para ofrecerles servicios de mantenimiento y reparación, por no contar con un moderno dique seco, debiendo los buques que lo necesitan dirigirse a astilleros de Chile, Brasil, México o incluso Asia.

Por ello, la iniciativa legislativa subraya que resulta crucial la construcción del dique seco, teniendo en cuenta que el 40% del transporte comercial marítimo a nivel mundial se realiza a través de estos buques y el 45% de los buques mercantes que arriban al puerto del Callao son post-panamax y súper post-panamax.

LEA TAMBIÉN: Puerto de Chancay registró pérdidas en su primer año de operación comercial

Chile frente al desarrollo portuario del Perú

La noticia ha generado . Para Álvaro Peña, académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transportes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Chile debería tomar el camino de impulsar la construcción de un dique de estas características, asegurando que “hoy no cuenta con una capacidad abierta equivalente para buques post-panamax, mientras Perú ya avanzó con una declaración de interés nacional y con aprobación ambiental para el caso del Callao”, informó el “Portal Portuario”.

“Además, la tendencia a naves de mayor tamaño y la expansión prevista del sistema portuario chileno refuerzan que no hacerlo implica seguir externalizando servicios de alto valor y perder posición competitiva regional”, agregó el docente al citado medio.

Por su parte, el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, sostuvo que Perú tomó una decisión correcta al declarar “interés nacional” por el proyecto del dique post-panamax. Sin embargo, remarcó que Chile no puede quedarse atrás. “Eso significa inversión, mejoramiento de diques de Asmar; y declarar el plan de construcción naval de interés nacional y que se mantenga como una política pública de Estado y así asegurarnos el permanente desarrollo de la construcción naval en nuestro país”, señaló al “Portal Portuario”.

La iniciativa legislativa subraya que resulta crucial la construcción del dique seco, teniendo en cuenta que el 40% del transporte comercial marítimo a nivel mundial se realiza a través de estos buques. (Foto: Andina)
La iniciativa legislativa subraya que resulta crucial la construcción del dique seco, teniendo en cuenta que el 40% del transporte comercial marítimo a nivel mundial se realiza a través de estos buques. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Puerto de Chancay registró pérdidas en su primer año de operación comercial
¿Puerto de Chancay podría quedarse solo como transbordo? El rol de la Amazonía para evitarlo
Puerto de Chancay: Cosco Shipping recibió multa de S/ 733,463 por infracciones ambientales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.