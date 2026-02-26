La empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., operadora del Puerto de Chancay, fue sancionada con 142,42 UIT, equivalentes a S/ 733.463, por incumplimientos vinculados a sus obligaciones ambientales.

La multa fue impuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tras determinar que la compañía no ejecutó de forma completa un sistema de geotubos destinado a mitigar la erosión costera en las playas El Puerto y Chorrillos, ubicadas en el distrito de Chancay.

Estas estructuras estaban contempladas en la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) del proyecto portuario. De acuerdo con el medio Ojo Público, la empresa dejó un faltante de aproximadamente 195 metros de geotubos respecto a lo aprobado y no cumplió con el cronograma establecido, que contemplaba su implementación entre noviembre de 2021 y abril de 2022.

El sistema de geotubos forma parte de las medidas de mitigación previstas para contrarrestar la alteración en la dinámica de sedimentos generada por la construcción del terminal portuario.

Según los documentos oficiales, la instalación parcial de estas estructuras motivó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador.

El desarrollo del megapuerto de Chancay se inició formalmente en 2021 y se inauguró en 2024. (Foto: Difusión)

El proceso se extendió por más de un año e incluyó la revisión de informes técnicos y descargos presentados por la empresa. Finalmente, el MTC confirmó la infracción y aplicó la sanción correspondiente. Según la información de Ojo Público, la empresa realizó el pago de la multa bajo protesta y evalúa acciones legales para cuestionar la decisión administrativa.

No es la primera vez que se sanciona a Cosco Shipping. En julio de 2024, un ingeniero falleció en un accidente en el túnel del proyecto. Tras el hecho, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) impuso una multa cercana a US$ 4,000 (alrededor de S/ 15,000 al tipo de cambio en ese momento) por incumplimientos en seguridad y salud en el trabajo.

El Puerto de Chancay es un proyecto de infraestructura ubicado a aproximadamente 78 kilómetros al norte de Lima. La iniciativa es desarrollada por un consorcio integrado por la empresa china Cosco Shipping (60%) y la peruana Volcan Compañía Minera (40%).

El terminal ha sido presentado como una infraestructura destinada a ampliar la capacidad portuaria del país y fortalecer la conexión comercial directa con Asia, reduciendo tiempos y costos logísticos en el comercio exterior.