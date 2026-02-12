Perú y el Puerto de Chancay en el centro de la pugna comercial entre China y Estados Unidos. Foto: Composición ChatGPT.
Perú y el Puerto de Chancay en el centro de la pugna comercial entre China y Estados Unidos. Foto: Composición ChatGPT.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

Perú está en medio de una pugna comercial que lo obliga a fortalecer su postura: la soberanía. La reciente controversia en torno al puerto de Chancay ha colocado al país en el centro de un enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos y China, abriendo interrogantes sobre el impacto que este episodio podría tener en las relaciones diplomáticas con ambas potencias.

TE PUEDE INTERESAR

Puerto de Chancay: Cosco afirma que administración de terminal no afecta la soberanía nacional
Puerto de Chancay con supervisión restringida: Gobierno actuará con “recursos que ley le faculta”
Puerto de Chancay: Cosco señala que solo con “mandato legal” podrá intervenir Ositrán en tarifas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.