Estados Unidos vería como señal preocupante fallo del PJ sobre el puerto de Chancay. (Fuente: Andina)
Redacción Gestión
, consideró Luis Miguel Castilla, economista y exembajador del Perú en el mencionado país norteamericano.

Según Castilla, , en este caso un mega puerto, quede bajo control de capitales chinos con menor capacidad regulatoria del Estado peruano.

“El mensaje más allá de estas cuestiones más legales. Estados Unidos claramente está diciendo “nosotros no vemos con buenos ojos esto. Ustedes se están dejando llevar por las narices por el gobierno chino” que supuestamente es el propietario de este puerto”, explicó el especialista en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Castilla indicó que y, por otro, el ángulo de soberanía y geopolítica.

Además, señaló que, si bien Estados Unidos no lo dice, alude a hechos recientes que refuerzan su postura de “socio preferente” como la inversión en la modernización de la base naval del Callao, el interés en el puerto de Corío, la eliminación de aranceles a unos 100 productos peruanos y la inclusión del Perú en la categoría de país “aliado no perteneciente a la OTAN”.

“Suma todas estas cuestiones y es claro que hoy día la postura del gobierno americano es “O te alineas conmigo, o verás las consecuencias” y más bien comienza a despojarte de tus aliados, digamos, chinos, porque no te conviene”, añadió.

Cabe recordar que de titularidad de Cosco Shipping Ports Chancay Perú.

El juzgado declaró fundada la demanda de amparo presentada por la empresa contra Ositrán y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Por ello, ordenó que la entidad de control se abstenga de regular, supervisar, fiscalizar o sancionar las operaciones del terminal.

Tras ello, , quien, consideró, podría verse imposibilitado de supervisar el puerto de Chancay.

“Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”, se lee en el pronunciamiento.

El economista Luis Castilla indicó que el comunicado del gobierno estadounidense mezcla el marco jurídico peruano sobre infraestructura de servicios públicos y proyectos privados, y la soberanía. Foto: Agrícola Cerro Prieto.
