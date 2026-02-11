El ciudadano chino Ji Wu Xiaodong afirmó que asistió a la reunión del chifa, ubicado en el distrito limeño de San Borja, donde estuvo también el presidente José Jerí y el empresario Zhihua Yang, en calidad de traductor y no como empresario ni coordinador.

En sus declaraciones en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, indicó que asistió a una cena, la cual no recuerda la fecha, porque lo invitó su amigo Zhihua Yang, con quien tiene amistad desde hace muchos años.

Además, afirmó que actualmente no se encuentra activo empresarialmente y que se retiró de estas actividades hace 8 años aproximadamente.

“Me llamó a una comida mi amigo Yang Zhihua. Ahí me avisaron que posiblemente llegaría el presidente y el tema que se va a tratar. Yo fui en calidad de traductor. El señor Yang sí habla español y tiene años acá, pero en forma empírica. Así que, para esas ocasiones, me llaman por si acaso para la traducción de las cosas difíciles”, añadió.

Respecto a lo dicho por el presidente de que él no habla español y servía la comida en el restaurante, indicó que esa versión es equivocada.

“Yo creo que el presidente está equivocado. Debe estar confundido con algún personal del Chifa, o sea, del momento. Yo sí hablo español, el presidente no me conoce”, añadió.

Estas declaraciones se dieron en el marco de la citación realizada a los ciudadanos chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. Sin embargo, en la víspera, Yang remitió una carta a la comisión en la que señaló que no asistirá porque priorizará su declaración ante el Ministerio Público.

Como se recuerda, durante una entrevista para América Televisión, el presidente José Jerí se refirió a la presencia de Ji Wu Xiaodong, en los encuentros registrados fuera de Palacio de Gobierno.

Jerí señaló que el ciudadano chino habría estado presente en el chifa como parte del personal que atendía el local y aseguró que no habla español.

“Ha estado, por ejemplo, en el chifa, sirviendo la comida (…) Él no habla mucho español”, afirmó.

Sobre sus ingresos a Palacio de Gobierno

En otro momento, el ciudadano chino declaró sobre sus ingresos a Palacio de Gobierno y afirmó que acompañaba a su amigo Yang como traductor a reuniones de coordinación de la celebración del Día de la Amistad Peruano‑China.

Mencionó que hubo varias reuniones en Palacio, pero que el presidente no estuvo presente en estos encuentros, según su versión.

“Yo fui como traductor. Casi todos hablan (español) a medias, pero (asistí) siempre por si acaso”, añadió.