El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió a las iniciativas que buscan la salida del presidente de la República, José Jerí, y afirmó que el mecanismo correspondiente no es la censura parlamentaria, sino la vacancia presidencial.

Indicó que, para aclarar el procedimiento aplicable, se consultó a un grupo de constitucionalistas, quienes coincidieron en que la censura no es una herramienta válida cuando se trata del jefe de Estado.

Entre los especialistas consultados mencionó a Natale Amprimo, Ernesto Blume, Domingo García Belaúnde, Enrique García Ghersi, Wilber Medina, Aníbal Quiroga León y Óscar Urviola.

Rospigliosi precisó que, siete de los diez expertos convocados, coincidieron de manera unánime en que corresponde una vacancia presidencial, informó Canal N.

Diferencia entre censura y vacancia

Rospigliosi precisó que la censura es un mecanismo aplicable a ministros de Estado u otras autoridades políticas, pero no al presidente de la República.

En ese sentido, reiteró que cualquier intento de retirar a José Jerí del cargo debe seguir el procedimiento de vacancia previsto en la Constitución.

Cuestiona pedido para cerrar despacho de Jerí

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, cuestionó el pedido para cerrar el despacho congresal del presidente de la República, José Jerí.

Señaló que existe una contradicción en las solicitudes planteadas por algunos sectores, ya que, por un lado, buscan retirar a Jerí de la Presidencia y, por otro, cerrar su despacho en el Parlamento.

Rospigliosi indicó que José Jerí no ha dejado de ser congresista pese a ocupar la Presidencia de la República. Precisó que el cargo de congresista es irrenunciable y que, en consecuencia, mantiene su despacho en el Congreso mientras ejerce funciones como jefe de Estado.

(Foto: Jesús Salcedo/photo.gec)

Antecedente citado por el titular del Congreso

El presidente del Legislativo recordó el caso de Valentín Paniagua, quien asumió la Presidencia de la República siendo congresista y mantuvo su despacho parlamentario durante su gestión. Indicó que esta práctica ya cuenta con un precedente institucional.

Rospigliosi aclaró que no existe una solicitud de licencia por parte del presidente José Jerí. Añadió que el Congreso no puede disponer el cierre de un despacho parlamentario, salvo que el propio congresista retire a su personal o solicite formalmente dicha medida