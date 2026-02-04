Un grupo de congresistas envió un oficio al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para solicitar un pleno extraordinario donde se debatan las mociones de censura contra el presidente José Jerí.

El documento cuenta con el respaldo de 56 firmas de legisladores de diversas bancadas y fue presentado con carácter de urgencia por el portavoz titular de la bancada de Renovación Popular.

Entre los congresistas firmantes se encuentran Elías Vara, Sigrid Bazán, Esdras Medina, Miguel Ciccia, Cheryl Trigoso, María Córdoba, Karol Paredes, María Jáuregui, Luis Aragón, Pedro Martínez, entre otros.

Sin embargo, según el procedimiento parlamentario, se necesitan 78 firmas para convocar formalmente a un pleno extraordinario.

Debido que solo se reunieron 56 firmas, la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Fernando Rospigliosi, deberá evaluar el pedido.

Posturas divididas

El congresista de la bancada de Perú Libre, Segundo Montalvo, indicó que no ha firmado la moción de censura impulsada por Renovación Popular, pues según sostuvo una censura en este contexto no tendría efecto jurídico.

Señaló que, de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución, el presidente no puede ser juez y parte en el proceso, en referencia al principio de separación de poderes, debido a que la Mesa Directiva deberá evaluar esta petición.

Por ello, precisó que la vía adecuada es la moción de vacancia presidencial, la cual ha sido comunicada a otras bancadas, y en donde se propone que, en un eventual pleno extraordinario, se vea primero la vacancia y luego, si corresponde, la censura.

“El pueblo nos está mirando, se está enterado que estamos con un presidente presuntamente delincuente conduciendo los destinos del país. Es algo gravísimo. Estamos quedando mal ante el mundo”, declaró a Canal N.