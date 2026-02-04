Congreso reúne 56 firmas para pedir pleno extraordinario por mociones de censura contra José Jerí. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
contra el presidente José Jerí.

y fue presentado con carácter de urgencia por el portavoz titular de la bancada de Renovación Popular.

Entre los congresistas firmantes se encuentran Elías Vara, Sigrid Bazán, Esdras Medina, Miguel Ciccia, Cheryl Trigoso, María Córdoba, Karol Paredes, María Jáuregui, Luis Aragón, Pedro Martínez, entre otros.

Sin embargo, según el procedimiento parlamentario, se necesitan 78 firmas para convocar formalmente a un pleno extraordinario.

Debido que solo se reunieron 56 firmas,

Posturas divididas

, pues según sostuvo una censura en este contexto no tendría efecto jurídico.

Señaló que, de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución, el presidente no puede ser juez y parte en el proceso, en referencia al principio de separación de poderes, debido a que la Mesa Directiva deberá evaluar esta petición.

Por ello, precisó que, se vea primero la vacancia y luego, si corresponde, la censura.

“El pueblo nos está mirando, se está enterado que estamos con un presidente presuntamente delincuente conduciendo los destinos del país. Es algo gravísimo. Estamos quedando mal ante el mundo”, declaró a Canal N.

El procedimiento parlamentario establece que se necesitan 78 firmas para convocar a un pleno extraordinario. La Mesa Directiva del Congreso deberá evaluar el pedido. Foto: Andina.
