El organismo ordenó, además, el cese definitivo de la venta de combustibles por parte del municipio. Foto: Indecopi.
El organismo ordenó, además, el cese definitivo de la venta de combustibles por parte del municipio. Foto: Indecopi.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC) del confirmó, en segunda y última instancia, una multa de 75.45 UIT (S/ 414 975) impuesta a la Municipalidad Provincial de Ilo por incurrir en actos de competencia desleal.

Según lo resuelto por la Sala, la sanción se originó porque la comuna comercializaba combustibles líquidos mediante un grifo ubicado en la zona de Pampa Inalámbrica, en la provincia de Ilo (región Moquegua), sin cumplir lo dispuesto en el artículo 60 de la .

LEA TAMBIÉN: Indecopi retira del mercado polvo para suspensión inyectable: Los detalles

Dicho artículo establece que el Estado solo puede desarrollar actividad empresarial de forma subsidiaria —cuando el sector privado no puede prestar el servicio— y siempre que exista una ley expresa del que lo autorice.

La sanción fue confirmada en segunda y última instancia por la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi.
La sanción fue confirmada en segunda y última instancia por la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi.

Durante el procedimiento, se determinó que la municipalidad operaba como un agente económico más en el mercado, vendiendo combustible a terceros, pese a no contar con un marco legal que habilitara esa actividad.

LEA TAMBIÉN: Indecopi investigará a L1Max por no transmitir el Alianza Lima vs Sport Huancayo: 1190 responde

Además de la multa, el Indecopi ratificó la medida correctiva que ordena el cese inmediato y definitivo de la comercialización de combustibles por parte del municipio.

El organismo regulador señaló que, con el fallo, recalca la importancia de preservar la libre y leal competencia, así como el respeto a los límites constitucionales aplicables a las entidades públicas.

TE PUEDE INTERESAR

Indecopi retira del mercado polvo para suspensión inyectable: Los detalles
Indecopi alerta retiro de fórmulas infantiles Alula Gold por posible riesgo a la salud
Indecopi investigará a L1Max por no transmitir el Alianza Lima vs Sport Huancayo: 1190 responde

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.