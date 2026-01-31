El Indecopi informó, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, sobre el retiro del mercado de varias fórmulas infantiles de la línea Alula Gold, luego de que la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) comunicara un posible riesgo para la salud.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, los productos comprendidos en la medida son: Alula Gold Premium 0 a 12 meses, Alula Gold 1 Premium, Alula Gold 2 Premium y Alula Gold Comfort Premium.

Según detalló Digesa, existe la probabilidad de que estas fórmulas contengan trazas de cereulida, una toxina que podría ocasionar trastornos digestivos. El riesgo estaría vinculado a un componente empleado en el ingrediente Omega 6 ARA.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los consumidores no utilizar los productos señalados y mantenerse atentos a los comunicados oficiales. Asimismo, quienes requieran orientación pueden contactarse directamente con Digesa a través del correo electrónico institucional, donde se brindará información sobre el procedimiento correspondiente y las medidas a seguir.

El Indecopi recordó que las personas que consideren haber sido afectadas por el uso de productos incluidos en alertas de consumo pueden reportar el caso mediante la plataforma digital habilitada para estos fines.

El Sistema de Alertas de Consumo es un mecanismo administrado por Indecopi para difundir información sobre bienes que puedan representar riesgos no previstos para la seguridad o la salud de los consumidores. Los datos publicados son proporcionados por proveedores y autoridades sectoriales competentes.