Usuarios a nivel global están reportando fallas en las redes sociales Facebook e Instagram, propiedad de Meta, la mañana de este viernes, 12 de junio.

A través de otras redes sociales, como X (antes Twitter), ciudadanos advierten problemas para poder iniciar sesión en sus cuentas, para enviar mensajes o para poder ver su feed.

Cabe mencionar que el servicio de mensajería WhatsApp, también propiedad de Meta, no está reportando errores. Al cierre de esta nota, la aplicación funciona con normalidad.

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Usuarios reportan errores en varias regiones del mundo

Las fallas comenzaron a ser reportadas de forma masiva durante la jornada y rápidamente se reflejaron en plataformas de monitoreo de servicios digitales.

Entre los principales problemas mencionados por los usuarios se encuentran:

Errores al iniciar sesión.

Problemas para cargar publicaciones.

Dificultades para actualizar el contenido del feed.

Fallas en la visualización de imágenes y videos.

Interrupciones en algunas funciones de las aplicaciones.

Este tipo de incidentes suele generar un incremento inmediato en las búsquedas relacionadas con el estado de los servicios de Meta, especialmente cuando afectan simultáneamente a varias plataformas.