La red social Facebook anunció nuevas medidas para combatir la suplantación de identidad de creadores de contenido y reducir la presencia de cuentas que copian o replican publicaciones sin autorización.

Según Meta, durante 2025 se eliminaron más de 20 millones de cuentas que suplantaban a creadores populares, mientras que los reportes relacionados con este tipo de casos se redujeron en un 33%. Estas acciones se enmarcan en un esfuerzo más amplio para limitar la difusión de contenido duplicado en funciones como el feed y los videos cortos de Facebook Reels.

Además, los influencers ahora tienen acceso a Content Protection, una función lanzada el año pasado que permite detectar automáticamente cuando un video original es reutilizado en la plataforma. Ahora Meta está probando mejoras que permitirán identificar también posibles casos de suplantación de identidad.

Con esta actualización, los creadores podrán revisar coincidencias con su contenido y enviar reportes de cuentas sospechosas desde un mismo panel, lo que facilita tomar medidas contra perfiles que intenten hacerse pasar por ellos.

Facebook afirma que estas medidas también buscan favorecer a los creadores que publican material original. Según datos de la empresa, las visualizaciones y el tiempo de reproducción de Reels originales aproximadamente se duplicaron en la segunda mitad de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024.

Nuevas reglas para identificar contenido original

Como parte de esta estrategia, Meta actualizó sus directrices para definir con mayor claridad qué se considera contenido original dentro de la plataforma.

De acuerdo con las nuevas reglas, el contenido grabado o producido directamente por un creador o por el administrador de una página se considera original. También se reconocen como originales los videos que incorporan material de terceros siempre que el creador aporte un valor significativo, como análisis, información nueva o mejoras relevantes a una historia.

En cambio, el contenido que solo reacciona a otros videos con gestos, combina clips de terceros sin aportar contexto o vuelve a publicar material ajeno con cambios mínimos —como añadir subtítulos, bordes o alterar la velocidad— será considerado no original y tendrá menor visibilidad en las recomendaciones.

Meta señaló que las cuentas que publiquen principalmente contenido no original podrían ser despriorizadas en el feed, dejar de aparecer en recomendaciones o incluso perder acceso a la monetización.