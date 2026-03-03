Caída mundial de Facebook se registró este martes 3 de marzo. Foto: difusión
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este martes 3 de marzo se registró , tras reportarse interrupciones significativas en la actividad de esta red social de Meta.

Según usuarios, no se puede ingresar a las cuentas ni a las páginas de negocio desde las 4:00 pm de este martes.

A través de Meta Status, Facebook detalló que los problemas afectan a la creación, edición, entrega y visualización de reportes de anuncios en Ads Manager, así como en Meta Business Suite.

LEA TAMBIÉN: Instagram ajusta filtros para prevenir suicidios en menores de edad: así funcionará
Se cayó Facebook a nivel global, reportan usuarios. Crédito: Facebook / StickPNG
De esa manera, algunos anunciantes también padecen dificultades para crear o editar campañas en el espacio de publicidad.

, precisó que sus equipos de ingeniería ya trabajan para solucionar el incidente en la brevedad.

“Tu cuenta no está disponible en este momento debido a un problema en el sitio que esperamos resolver en breve. Por favor, vuelve a intentarlo en unos minutos”, dice en la página inicial de Facebook.

En desarrollo

