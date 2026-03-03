Este martes 3 de marzo se registró la caída de Facebook a nivel mundial, tras reportarse interrupciones significativas en la actividad de esta red social de Meta.

Según usuarios, no se puede ingresar a las cuentas ni a las páginas de negocio desde las 4:00 pm de este martes.

A través de Meta Status, Facebook detalló que los problemas afectan a la creación, edición, entrega y visualización de reportes de anuncios en Ads Manager, así como en Meta Business Suite.

Se cayó Facebook a nivel global, reportan usuarios. Crédito: Facebook / StickPNG

De esa manera, algunos anunciantes también padecen dificultades para crear o editar campañas en el espacio de publicidad.

Meta, dirigida por Mark Zuckerberg, precisó que sus equipos de ingeniería ya trabajan para solucionar el incidente en la brevedad.

“Tu cuenta no está disponible en este momento debido a un problema en el sitio que esperamos resolver en breve. Por favor, vuelve a intentarlo en unos minutos”, dice en la página inicial de Facebook.

En desarrollo