Meta, matriz de Instagram, precisó que ajustará su IA para las alertas parentales. Foto: difusión
Redacción Gestión
Instagram informó que desde marzo se impondrá un sistema de alertas

Meta, matriz de Instagram, precisó que la medida se activará en Estados Unidos, Reino Unidos, Australia y Canadá en una primera etapa. “A finales de este año” recién se habilitaría en otras regiones.

Se enviarán notificaciones a los padres de familia cuando sus hijos comiencen a revisar términos relacionados al suicidio o autolesiones. Incluso, “se brindará información necesaria para apoyar a sus hijos adolescentes e incluye recursos especializados para abordar estas conversaciones delicadas”, mencionaron.

Estas alertas serán enviadas vía correo electrónico, SMS o WhatsApp, dependiendo de la información de contacto disponible, así como por una notificación en Instagram.

“Al hacer clic en la notificación, se abrirá un mensaje a pantalla completa explicando que su hijo adolescente ha intentado buscar repetidamente en Instagram términos relacionados con el suicidio o la autolesión en un corto período de tiempo”, añadieron desde Meta.

Meta ratificó que tiene "políticas estrictas contra el contenido que promueve el suicidio o la autolesión". Foto: David GRAY / AFP

Instagram reconoció que tiene políticas estrictas contra el contenido que promueve el suicidio o la autolesión, pero sí permite que las personas “compartan contenido sobre sus propias dificultades con estos problemas”, aunque estos se ocultan a los adolescentes pese a si lo comparte alguien a quien sigue.

Además, para responder a los adolescentes de manera segura, pero igual estan creando alertas parentales similares para ciertas experiencias con IA.

Estos anuncios de seguridad de Meta coinciden con la presión judicial y mediática contra la empresa, a quien se acusa de que afectan la salud mental de los menores.

Elaborado con información de EFE

