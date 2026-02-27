Instagram informó que desde marzo se impondrá un sistema de alertas para que los padres sepan cuando sus hijos buscan repetidamente contenido vinculado al suicidio o autolesiones.
Meta, matriz de Instagram, precisó que la medida se activará en Estados Unidos, Reino Unidos, Australia y Canadá en una primera etapa. “A finales de este año” recién se habilitaría en otras regiones.
¿Cómo funcionarán los filtros de seguridad? Se enviarán notificaciones a los padres de familia cuando sus hijos comiencen a revisar términos relacionados al suicidio o autolesiones. Incluso, “se brindará información necesaria para apoyar a sus hijos adolescentes e incluye recursos especializados para abordar estas conversaciones delicadas”, mencionaron.
Estas alertas serán enviadas vía correo electrónico, SMS o WhatsApp, dependiendo de la información de contacto disponible, así como por una notificación en Instagram.
“Al hacer clic en la notificación, se abrirá un mensaje a pantalla completa explicando que su hijo adolescente ha intentado buscar repetidamente en Instagram términos relacionados con el suicidio o la autolesión en un corto período de tiempo”, añadieron desde Meta.
Instagram reconoció que tiene políticas estrictas contra el contenido que promueve el suicidio o la autolesión, pero sí permite que las personas “compartan contenido sobre sus propias dificultades con estos problemas”, aunque estos se ocultan a los adolescentes pese a si lo comparte alguien a quien sigue.
Además, la tecnológica precisó que su inteligencia artificial ya está entrenada para responder a los adolescentes de manera segura, pero igual estan creando alertas parentales similares para ciertas experiencias con IA.
Estos anuncios de seguridad de Meta coinciden con la presión judicial y mediática contra la empresa, a quien se acusa de diseñar algoritmos en Instagram que afectan la salud mental de los menores. Mark Zuckerberg compareció hace unos días ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por una demanda de adicción a sus plataformas.
Elaborado con información de EFE