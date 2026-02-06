En un entorno cada vez más digitalizado, donde más de 5,200 millones de personas utilizan redes sociales a nivel global, la protección de la información personal se ha convertido en un desafío clave para los usuarios. Las contraseñas débiles o reutilizadas siguen siendo uno de los principales puntos de entrada para los ciberdelincuentes . De hecho, el Verizon Data Breach Investigations Report advierte que el 81% de las filtraciones de datos está relacionado con credenciales vulnerables.

Ante este escenario, especialistas en seguridad digital recomiendan adoptar medidas básicas —pero efectivas— para reducir el riesgo de accesos no autorizados a cuentas personales desde el smartphone, dispositivo que concentra gran parte de la actividad digital diaria.

Frente a ello, OPPO difundió cinco recomendaciones orientadas a fortalecer la seguridad de las contraseñas en redes sociales desde el smartphone :

Crea contraseñas largas y complejas

La complejidad es clave. Las contraseñas deben tener al menos 12 caracteres e incluir una mezcla de letras, números y símbolos. Evita términos predecibles como tu nombre o fecha de nacimiento. Un estudio de Norton reveló que las contraseñas con solo 8 caracteres son hackeadas en menos de 2 segundos mediante ataques de fuerza bruta.

No reutilices contraseñas entre plataformas

Usar la misma contraseña para múltiples cuentas es un riesgo significativo. Según un informe de Cybersecurity Insiders, el 63% de los usuarios usa la misma contraseña para varios servicios, lo que multiplica el riesgo si una cuenta es hackeada. Usa siempre combinaciones únicas para cada red social o servicio.

El uso de contraseñas robustas y herramientas de verificación en dos pasos es clave para reducir el riesgo de accesos no autorizados a cuentas de redes sociales desde el smartphone. Foto: Andina.

Activa la autenticación en dos factores (2FA)

La autenticación en dos factores añade una capa extra de seguridad que previene accesos no autorizados. Google informa que las cuentas protegidas por 2FA son un 50% menos propensas a ser hackeadas. Puedes usar aplicaciones como Google Authenticator o recibir códigos de verificación por mensaje de texto.

Utiliza un gestor de contraseñas confiable

Los gestores de contraseñas son herramientas seguras que almacenan y generan contraseñas robustas para cada servicio. Según LastPass, el 59% de las personas usa un gestor de contraseñas para evitar el problema de recordar múltiples claves y mejorar la seguridad.

Mantén actualizado tu dispositivo y aplicaciones

Las actualizaciones son cruciales para proteger tu smartphone de vulnerabilidades. Kaspersky indica que un 30% de las vulnerabilidades de seguridad detectadas provienen de sistemas desactualizados, lo que puede dejar a tu dispositivo expuesto a ciberataques.

Además de estas prácticas, los fabricantes de smartphones han incorporado funciones de seguridad orientadas a restringir el acceso a aplicaciones sensibles, como el bloqueo u ocultamiento de apps, pensadas para proteger la información privada en caso de pérdida o uso indebido del equipo.

“Con prácticas básicas como el uso de contraseñas robustas, la autenticación en dos factores y las funciones de seguridad integradas en nuestros dispositivos OPPO, buscamos empoderar a los usuarios para que disfruten de sus redes sociales con confianza y tranquilidad”, señala Manuel Morey, especialista de producto de OPPO Perú, al destacar la importancia de una cultura de prevención digital entre los usuarios.