El teléfono, llamado Galaxy Z TriFold, forma parte de un pequeño subgrupo de teléfonos plegables con dos bisagras, lo que les permite transformarse en dispositivos más grandes, del tamaño de una tablet. Samsung lo lanzará inicialmente en Corea del Sur el 12 de diciembre con un precio de 3.59 millones de wones (unos US$ 2,450). Además, planea venderlo en Estados Unidos, pero no ha revelado el precio. El TriFold también estará disponible en otros mercados, como China, Taiwán, Singapur y Emiratos Árabes Unidos.

Samsung presentó el dispositivo en un evento en Seúl el martes, varios meses antes del esperado anuncio de Apple Inc. sobre su primer iPhone plegable. Bloomberg ha informado que el producto de Apple, que se lanzará el próximo otoño, tendrá un diseño tipo libro, similar en concepto al Galaxy Z Fold 7 de Samsung, que salió a la venta en julio.

Huawei Technologies Co. fue la primera en entrar en esta subcategoría con su Mate XT en 2024 y un Mate XT actualizado este año, cuyo precio es similar al del Galaxy Z TriFold. Presentará una fuerte competencia en China, el mayor mercado de teléfonos plegables hasta la fecha, aunque carece de la amplia compatibilidad de Samsung con las aplicaciones Android. El dispositivo de Samsung tiene un diseño de bisagra diferente, que se pliega hacia adentro desde dos lados, mientras que los modelos Mate adoptan una forma de Z al plegarse.

Cuando está cerrado, la pantalla exterior del TriFold ofrece dimensiones similares a las de un smartphone convencional. Sin embargo, desplegado, ofrece una experiencia similar a la de una tablet con una pantalla de 10 pulgadas, más grande que la del Galaxy Z Fold 7. En modo tablet, cada pantalla del dispositivo puede ejecutar una aplicación diferente de forma independiente. Esto equivale a tres teléfonos plegables de 6.5 pulgadas, uno al lado del otro.

Con el software DeX de Samsung, optimizado para este tipo de hardware, también se puede disfrutar de una experiencia similar a la de un escritorio directamente en la gran pantalla interior. (Otros teléfonos Samsung requieren la conexión a un monitor externo para activar el modo DeX). En DeX, el TriFold puede gestionar hasta cuatro espacios de trabajo distintos, cada uno con cinco aplicaciones simultáneamente.

Para evitar posibles roturas, Samsung afirmó haber perfeccionado las bisagras, el marco de aluminio y la tecnología de la pantalla del teléfono para mejorar su durabilidad a largo plazo. La compañía también ofrecerá un descuento único del 50% en la reparación de la pantalla, en caso de que sea necesario.

En su punto más delgado, el TriFold mide 3.9 milímetros (0.15 pulgadas). En su interior, contiene una batería de 5,600 miliamperios-hora, la mayor capacidad que Samsung ha utilizado en un teléfono plegable hasta la fecha. La batería proporciona hasta 17 horas de reproducción de vídeo consecutiva con la pantalla del TriFold completamente abierta. Sin embargo, en las especificaciones compartidas con Bloomberg, la compañía no especificó la duración estimada de la batería con un uso típico.

En una breve prueba práctica, el TriFold resultó intuitivo. Si el usuario empieza a plegarlo incorrectamente (por ejemplo, cerrando el lado derecho antes que el izquierdo), el teléfono le avisa rápidamente con notificaciones en pantalla y vibraciones.

La compañía ha equipado el TriFold con su conjunto de funciones de software Galaxy AI, que incluyen Edición Generativa, Asistente de Fotografía, Asistente de Escritura y más. Los compradores recibirán una prueba de 6 meses de la suscripción a Google AI Pro de Alphabet Inc.

Las ventas iniciales de los plegables más recientes de Samsung superaron a los modelos anteriores, pero siguen siendo escasas en comparación con modelos convencionales más asequibles como el Galaxy S25 Ultra. Si la compañía mantiene el mismo calendario de lanzamiento de los últimos años, es probable que presente la línea Galaxy S26 a principios del próximo año.