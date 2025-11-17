Samsung integra la IA en todo su portafolio corporativo, con el objetivo de optimizar el consumo energético, automatizar procesos y mejorar la eficiencia operativa de sus clientes (Foto: Samsung).
Samsung integra la IA en todo su portafolio corporativo, con el objetivo de optimizar el consumo energético, automatizar procesos y mejorar la eficiencia operativa de sus clientes (Foto: Samsung).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La compañía global surcoreana Samsung proyecta un mayor impulso de su negocio B2B (empresas) en Perú, con un portafolio adaptado a diversos sectores productivos y una estrategia de expansión regional que contempla nuevas soluciones conectadas, capacitación técnica y soporte especializado. En diálogo con Gestión André Peixoto, Director Senior de la oferta integrada de B2B de Samsung para América Latina, adelantó sobre el lanzamiento de una plataforma integral de gestión remota para clientes corporativos.

TE PUEDE INTERESAR

Vivo, gigante chino de smartphones, apunta a duplicar ventas en Perú: este es su plan
OPPO lanza su primera tienda en Perú y expande su portafolio de smartphones con IA
Xiaomi y el “upgrade” del negocio en Perú junto a equipos de”AIoT”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.