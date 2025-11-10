Vivo, uno de los principales fabricantes de smartphones del mundo. (Foto: Vivo)
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

Aunque el mercado peruano de importaciones de smartphones comenzó el año con cierta cautela, viene mostrando señales claras de recuperación y podría cerrar 2025 con un crecimiento de entre 5 % y 6 % frente al año anterior. En ese contexto, la china Vivo —uno de los mayores fabricantes de teléfonos inteligentes del mundo— crece sostenidamente en el país. Tras aumentar su presencia en los principales canales de venta en lo que va del año, la compañía se ha fijado una meta ambiciosa: duplicar sus ventas en el mercado peruano hacia 2026.

