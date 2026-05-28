Koplast ha comenzado a ejecutar nuevos proyectos para ampliar su presencia en el mercado.
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Josimar Cóndor
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En el inicio del 2026, la producción nacional de tuberías habría tenido un resultado positivo. De enero a abril, el fabricante peruano Koplast reportó que la importación nacional de materia prima para esa industria creció 15%, impulsada por la demanda de dichos bienes para el sector infraestructura, residencial y, sobre todo, agroindustrial. Si bien el contexto de la segunda vuelta presidencial viene frenando la velocidad de algunos proyectos, la compañía ejecuta un nuevo paquete de inversiones enfocado en un objetivo que trasciende a la coyuntura. ¿Nuevos mercados o futuros clientes?

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