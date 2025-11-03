Demanda de tuberías en sector privado repunta en últimos meses, destacó el gerente general Koplast, Rodolfo Salazar.
Demanda de tuberías en sector privado repunta en últimos meses, destacó el gerente general Koplast, Rodolfo Salazar.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

En agosto de 2025, la ejecución de gasto en obras públicas en Perú cayó 2.46% respecto al mismo mes del año pasado. Si bien esa situación estaría afectando el desarrollo de proyectos de saneamiento y a los proveedores, la inversión privada estaría compensando la demanda. Y es que, en el tercer trimestre, el fabricante de tuberías Koplast refirió que la importación de materia prima para estos productos repuntó 5%, dando señales de mejora. Así, la compañía decide reactivar sus inversiones, tras haberlas suspendido ante un débil inicio de año y perspectivas afectadas por el ruido político.

TE PUEDE INTERESAR

Tuberías bajo presión: Koplast baja flujo de inversión, pero ve alivio de costos por Chancay
Industria peruana pisa el acelerador: las inversiones que alista en 2025
Koplast avanza con proyectos en Lima y Costa Rica: ¿rivales conocidos a la vista?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.