En el caso de Koplast, que cuenta con un fábrica en Lurín, contempla instalar una planta de tuberías en Costa Rica en el segundo semestre de este año. En tanto, Peruplast, fabricante de envases flexibles, planea invertir US$ 8.6 millones en su Planta Lúcuma al sur de Lima. Dicho desembolso, le permitirá a la empresa del Grupo Amcor mejorar la ventas de plástico reciclable e incrementar su producción.

Un jugador del mercado de vidrio es el grupo Keda que prepara la instalación de su primera planta en Cañete con una inversión de más de US$ 78 millones. La ejecución de dicho proyecto culminaría a mediados de 2025 .

En el segmento de explosivos, la firma australiana Orica , contó a este medio a inicios de año que el foco de inversión será la expansión de sus centros de almacenamiento y el desarrollo de una planta petroquímica . Asimismo, plantea invertir US$ 40 millones para convertir su planta en Lurín en un hub regional de explosivos durante este año .

En el sector de papel, la empresa del grupo Gloria , Trupal , alista una inversión de S/ 100 millones en 2025 para sumar nuevas líneas de producción en sus dos plantas. Asimismo, el 20% de dicho desembolso se emplearía en automatización y el resto en compra de maquinarias, entre otros.

Empresas de metalmecánica ya están al límite

Pese a que la industria metalmecánica cerrará el año con cifras negativas, en 2025 el panorama será positivo debido a nuevas inversiones. Así, Unión del Acero (Unacer), fabricante de sistemas de sostenimiento de túneles, alista la ampliación de su fábrica en Puente Piedra , que los llevará a duplicar su capacidad de producción en 2025. Actualmente, se encuentra en la fase de construcción de dicho proyecto.

En tanto, Mepsa Aceros Chilca , sostuvo a este medio que en los próximos dos años iniciarán los trabajos de traslado de su planta de Cercado de Lima a Chilca. Dichas inversión para la mudanza de su fábrica será de US$ 30 millones . A corto plazo (2025) , invertirán US$ 2.5 millones para gastos de mantenimiento y compra de maquinaria en su actual planta de fundición, con el objetivo de mantener su competitividad.

Por su parte, Fundición Ferrosa , no evalúa el traslado de su planta de Ate a Chilca, sino que construirá otra infraestructura, que implicará una inversión de hasta US$ 10 millones. Dicho proyecto estaría culminado a finales de 2025.

En el sector siderúrgico, la peruana Siderperú invertirá US$ 24 millones en su línea de producción de laminadores . Dicha inversión les permitirá liberar más capacidad a partir del próximo año y servirá para atender al mercado local.

De los fabricantes a proveedores industriales ¿Qué inversiones alistan?

Renasa , empresa especializada en la producción de reactivos químicos para la flotación minera, plantea invertir S/ 22.3 millones en la ampliación y renovación de equipos en su planta de xantatos en el Callao , con el objetivo de aumentar su capacidad de producción a un 35% de su planta de xantatos en el Callao. Dicho proyecto se concretaría en 2025. A largo plazo, plantean tener una nueva planta que estaría ubicada en la zona sur del país.

En tanto, el proveedor minero finlandés, Metso, dijo a este medio que planea tener una nuevo service center ubicado en La Joya (Arequipa), que va a reemplazar al actual que está en la zona industrial de Río Seco en la misma región . Dicho proyecto demandará un capex de US$ 15 millones. Otra empresa que viene invirtiendo muy fuerte en los centros de servicios, es la fabricante de sistemas de equipos industriales Bosch Rexroth , que ha invertido más de US$ 1 millón en un service center en Arequipa , y que empezará a operar a inicios de 2025 . Además, en los próximos cuatro o cinco años planten abrir un tercer centro en la zona norte del país.

Por su parte, la peruana Grupo Hidráulica , que importa y comercializa tuberías, válvulas y conexiones para los sectores de minería y saneamiento, plantea invertir en 2025 cerca de US$ 1 millón en la creación de una nueva empresa especializada en el sector de petróleo . En dicho período, también invertirán US$ 500,000 para colocar dos sedes en Florida y California (Estados Unidos).

Inversiones en plantas de textil en 2025

Para el 2025, se prevé un panorama positivo para la exportación de productos textiles peruanos, ya que podrían crecer entre 5% y 10% durante el primer trimestre de 2025. Así, la empresa peruana Textiles Camones , prevé iniciar la construcción de su planta de hilandería en Comas a fines de marzo de este año. Dicho proyecto demandará una inversión de US$ 48 millones . Asimismo, ha venido realizando la ampliación de su planta de tejidos en Puente Piedra que culminaría en 2028 y tendría una inversión de más de US$ 35 millones.

Por su parte, Textil del Valle , prepara la instalación de nuevas maquinarias en su planta en Chincha con el objetivo de aumentar su capacidad de producción. La ejecución del proyecto comenzaría en el último trimestre de 2025 y tendría una inversión de US$ 5 millones. En ese mismo período sumarán dos marcas americanas a su portafolio. para el 2026 tiene proyectado la operación de una nueva planta de poliéster reciclado , que estará ubicada a su planta actual. La inversión de dicha iniciativa será de US$ 18 millones.

En tanto, la textilera Vircatex , planea invertir aproximadamente US$ 300,000 en 2025 en la adquisición de máquinas para la automatización de procesos en el área de acabados y cortes de su planta en Santa Anita. Por su parte, la peruana Abucorp ya ha invertido US$ 300,000 para optimizar su planta en Ate. Dichas mejoras de su fábrica le permitirá ingresar a Canadá y España en 2025.

Mientras, textil El Amazonas, empresa matriz de Hilos Tren, prevé aumentar un 30% sus inversiones el próximo año—en 2024 fue de US$ 150 millones—, en el cual lo destinará en la renovación o mejoras tecnológicas (nuevas maquinarias) en su planta ubicada en Lima.

