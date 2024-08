Franco Guazzotti, gerente general de la compañía, señala que, a través de sus cinco unidades de negocio: Fusion Center, Premium Plast, Instituto Técnico Hidráulico, Grupo Hidráulica Inversiones y Grupo Hidráulica, lograron facturar US$ 15.5 millones al término del 2023, reportando un crecimiento de 19% frente al 2022. Además, a junio de este año sus ingresos bordearon los US$ 10 millones, proyectando cerrar el ejercicio en US$ 20 millones.

Agro toma impulso para el negocio

Grupo Hidráulica, que se encarga de la importación y comercialización de tuberías, válvulas y conexiones para empresas vio en los rubros de saneamiento y minería sus mejores clientes, ya tuvieron una participación del 27% y 26%, respectivamente, en la facturación del 2023. Sin embargo, este año la agricultura ha comenzado a ganar protagonismo. Y es que, las soluciones para la gestión de los sistemas de regadío y tecnificación de riego están siendo más demandadas y se espera que aporte un 23% en la compañía, solo por debajo de la unidad minera, que tendrá 28%.

“Hemos ampliado el portafolio de agro y ahora vamos desde la toma de agua hasta la gota de la planta. Esta nueva oferta que estamos haciendo sentimos que nos va a fortalecer mucho y, al ser el Perú un país minero y agrícola, esas deben ser las unidades más importantes de la empresa”, explica Guazzotti.

En detalle, la empresa peruana es proveedor de Southern Perú, Minera Poderosa, Nexa, Agrícola del Chira, Grupo Gloria, Netafim, Rivulis, entre otras compañías. Además, vienen trabajando en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y el proyecto Nueva Rinconada.

Franco Guazzoti, gerente general del Grupo Hidráulica, cuenta los planes de la compañía.

Diversificación del negocio

Su segunda compañía clave es Premium Plast que representa el 24% de los ingresos del grupo empresarial. A través de esta unidad de negocio se han dedicado a la fabricación de tuberías de resina de polietileno de alta densidad (HDPE, por sus siglas en inglés), logrando tener el 14% de participación en este sector, siendo la tercera más importante.

A nivel de ingresos, Premium Plast cerró el 2023 con un ingresos de US$ 6.2 millones y se tiene una proyección de que este año se llegue a los US$ 6.5 millones.

Por otro lado, Fusion Center, que es un taller especializado en venta, alquiler y mantenimiento de máquinas para la industria de polietileno, llegó a una facturación de US$ 420,000, sin embargo, al cierre del primer semestre de este año ya superaron los US$ 465,000 y se prevé que a diciembre se ubique cerca al US$ 1 millón. Entre sus principales clientes tiene a Sedapal, Consorcio San Miguel, Consorcio Sullabella, Metro de Lima (Linea 2) y operaciones mineras.

Grupo Hidráulica busca seguir creciendo a doble dígito.

Inversiones y expansión internacional

El ejecutivo también reveló que su meta es seguir creciendo en el país y han trazado su estrategia para que en el 2025 crezcan 20% y superen los US$ 24 millones en ingresos. Para ello, tienen entre sus planes crear una nueva empresa que se especialice en el sector de minería y petróleo. En tal sentido, alistan una inversión de US$ 1 millón.

“Estamos construyendo una sexta empresa en Perú. Será de servicios y requerirá equipamiento y mucha gente para atender a un nicho específico”, apuntó.

El plan de internacionalización que inició en el 2022 ha logrado que el Grupo Hidráulica logre ingresar a Bolivia, Chile y México a través de socios locales, logrando una facturación de US$ 350,000. Hacia el cierre del año, la perspectiva es que esta cifra bordee el US$ 1 millón.

Asimismo, considerando que ya registraron la empresa en Estados Unidos, el objetivo es colocar dos sedes en Florida y California hacia el 2025. La inversión prevista es de US$ 500,000, monto que será destinado no solo para tener presencia en este país, sino también para llegar mejor a los sectores de la minería, agrícola y construcción en los países donde ya opera.

Temas que te pueden interesar sobre el sector de construcción:

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.