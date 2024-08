Juan Revilla, presidente del directorio de Aenza, comentó a Gestión que el primer semestre ha sido bastante positivo para la compañía, tanto en sus resultados financieros como operativos. En concreto, registraron ventas acumuladas cerca a los S/2,000 millones, con un aumento del 4.3% respecto al mismo período del 2023. Su utilidad bruta fue de S/244 millones, lo que representa un crecimiento del 13.4% y, su EBITDA ajustado llegó a S/276 millones, mostrando un incremento del 4%.

Sin embargo, también se ha registrado una pérdida acumulada de S/67 millones, cifra que es comparable con la del año pasado, donde aparecen gastos imprevistos, relacionados con temas que se arrastran del pasado.

“Entre los principales impulsores del crecimiento en este periodo se encuentran el sector de infraestructura, con contribuciones significativas de Norvial y Survial, así como la ingeniería de construcción, en particular, con el avance del proyecto de la nueva fase del aeropuerto Jorge Chávez. Otro aspecto relevante fue la infraestructura en el sector de energía (petróleo), donde hubo un aumento de la producción. También existió mejoras márgenes de la planta de gas”, explicó.

(Foto: Juan Revilla, Presidente del Directorio de AENZA)

Foco en el crecimiento orgánico

Según comunicó la compañía, han identificado oportunidades de crecimiento en el sector de concesiones de infraestructura y energía con un potencial de inversión superior a US$ 1,000 millones, enfocándose en el crecimiento orgánico de sus principales concesiones, como la Línea 1 y Norvial, con el que ya se está trabajando con el Ministerio de Transporte para dar mayores capacidades para los usuarios finales.

En concreto, Dennis Fernández, vicepresidente corporativo de Aenza, especificó que alistan tres proyectos para Norvial, compañía con la que operan la carretera que va desde Ancón hasta Huarmey. Esto tras la proyección de un aumento significativo en el tráfico, especialmente de carga pesada, tras la próxima inauguración del puerto de Chancay.

“Uno de los tres proyectos en los que estamos trabajando es el denominado “Par Vial”, que aborda un problema conocido: el serpentín de Pasamayo. Este consiste en implementar una carretera más en la autopista para reducir a la mitad el tiempo que tienen hoy todo el transporte pesado y aumentar la seguridad. También se están evaluando dos óvalos para ordenar los accesos a la zona”, explicó el ejecutivo.

(Foto: Dennis Fernández. Vicepresidente Corporativo de AENZA)

De otro lado, Fernández agregó que el segundo proyecto orgánico en el que están detrás, se trata de la ampliación de la capacidad de la Línea 1 del Metro. “Actualmente, la línea transporta aproximadamente 600,000 pasajeros al día, pero tenemos el objetivo de aumentar esta cifra a un millón de pasajeros”, aseguró.

Con miras a ello, el ejecutivo aseguró que se requiere invertir en la renovación de los rieles, la adquisición de más vagones, y reducir el intervalo de salida entre ellos.

“Ambos proyectos son obras de mediano alcance, pero ya estamos trabajando la etapa preliminar con el Ministerio. Aún están en su proceso de maduración y no podríamos estimar una fecha en la que se podrían concretar estas iniciativas”, indicó.

En esa línea, Fernández remarcó la importancia de aprobar un aumento de capital de hasta US$ 55 millones, que se verá en la próxima junta de accionistas, con el objetivo de concentrarlo en esta unidad de negocio.

Otras alternativas de expansión en la región

Paralelamente al foco en el crecimiento orgánico, Revilla aseguró que están buscando activamente alternativas de crecimiento inorgánicas tanto en Perú, como Colombia, Chile e, incluso Brasil, principalmente en las líneas de negocio de infraestructura.

“No está contemplado evaluar posibilidades de crecimiento inorgánico con nuestras otras dos líneas (construcción e inmobiliaria). Sin embargo, lo que sí estamos contemplando, principalmente para Cumbra, es hacer proyectos en países distintos, como Argentina, aprovechando la capacidad del equipo técnico de la compañía. Todo ello no sería considerado un crecimiento inorgánico, ya que no estaríamos comprando una empresa”, señaló el presidente de la firma.

(Foto: Aenza - Cumbra)

Con respecto a la oportunidad en Argentina, Revilla aseguró que se encuentran en conversaciones para distintos proyectos a largo plazo. “Identificamos que se han perdido muchas capacidades en ese país en el negocio de construcción, por lo que estaríamos aprovechando esa oportunidad con nuestro knowhow”, afirmó.

En tanto, tras ser consultados por si estas oportunidades marcarían su ingreso a ese país o se operaría desde una base ya existente, Fernández agregó que es un tema que aún se encuentra en evaluación, pero las condiciones se darían para que se opere directamente.

“Son temas que todavía son de carácter reservado. Lo que podemos adelantar es que dado un análisis del mercado, podemos aportar de manera diferencial determinadas capacidades frente a los jugadores de ese mercado”, anotó.

Regreso al mercado internacional de capitales

Desde 2021, con la entrada de IG4 Capital como nuevo accionista de referencia, sustituyendo por completo a los anteriores accionistas principales que conformaban Graña y Montero, la firma logró estabilizar sus finanzas y mejorar significativamente sus resultados operativos y financieros, junto con la formalización y homologación del Acuerdo de Colaboración Eficaz.

“Todo ello nos han permitido mejorar nuestro posicionamiento en el entorno empresarial y recuperar la credibilidad y confianza de los mercados financieros en los últimos años”, aseguró Revilla.

Prueba de ello, es el hecho de que la compañía regresó al mercado internacional de capitales, del cual no tenía acceso desde 2017. Mediante la mejora de su calificación de crédito, ha accedido a nuevos agentes financieros, incluidos organismos multilaterales, obteniendo líneas de crédito por un valor superior a los US$ 350 millones entre 2021 y 2023, asi como la reciente emisión de un bono internacional por US$ 210 millones este año.

Al mismo tiempo, durante este periodo, los accionistas de la compañía han suscrito más de US$ 100 millones en aumentos de capital. Adicionalmente, la semana pasada la compañía anunció la convocatoria a una Junta General de Accionistas con el objetivo de aprobar un aumento de capital de hasta US$55 millones para su unidad de negocio UNNA.

Temas que te pueden interesar sobre Aenza:

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.