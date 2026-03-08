Perú retrocedió al puesto 41 de 68 países evaluados en el ranking como atractivo para la inversión minera, un escalón menos que el 2024. Foto: Minem.
A pesar de los intentos del Estado por destrabar las inversiones mineras en el Perú, la percepción entre los inversionistas en el mundo es que el país resulta cada vez menos atractivo para desarrollar la minería, a juzgar por los resultados de la Encuesta Anual de Compañías Mineras 2025, que realizó el Instituto Fraser, de Canadá.

