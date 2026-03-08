Según los resultados de ese estudio, que revisó Gestión, en el Índice de Atractivo a la Inversión en Minería, el Perú ocupó el puesto 41 de los 68 países evaluados, lo cual significa que retrocedió un escalón, con respecto a los resultados del 2024, en que se había posicionado en el puesto 40 de 82 países.

Vale recordar que la caída más fuerte en la encuesta del Instituto Fraser la registró el Perú en el 2023, cuando retrocedió 25 posiciones y se ubicó en el puesto 59 de 86 países encuestados ese año, respecto al puesto 34 de 62 países del 2022.

Ficha técnica. La encuesta, en la que participaron 2,304 ejecutivos senior relacionados a la exploración, desarrollo y otras actividades del sector minero de 68 países, se realizó entre el 5 de agosto y el 26 de noviembre del último año.

Perú se hunde: superado por tres países y dos ciudades argentinas

En comparación con otras economías de Latinoamérica, Perú fue superado -en puestos y puntajes- por Brasil, Chile y México. Si se compara con las seis ciudades de Argentina que se evalúan por separado, nuestro país también es superado por San Juan y Santa Cruz.

En 2024, la situación era otra. Perú solo estaba debajo de San Juan (Argentina) y Chile.

Atractivo para la inversión minera (Latinoamérica y Argentina) País Ciudad Puntaje Posición Argentina San Juan 76.94 18/68 Brasil 76.74 19/68 Argentina Santa Cruz 74.34 21/68 Chile 69.17 32/68 México 67.73 36/68 Perú 64.98 41/68 Colombia 64.91 42/68 Argentina Mendoza 53.06 56/68 Ecuador 52.88 58/68 Bolivia 49.81 61/68 Argentina Neuquen 49.29 62/68 Argentina Chubut 47.03 63/68 Fuente: Instituto Fraser

Más allá de los números, el reporte de Fraser cita como ejemplo declaraciones del gerente de una compañía minera que reclama que, si bien el Gobierno del Perú había aprobado su licencia para operar, el Estado carecía de medios para hacer cumplir los derechos de propiedad de la empresa sobre la zona donde planeaba realizar inversiones.

Caemos en potencial minero

Además de la medición del atractivo para la inversión minera, la encuesta de Fraser también incluye el Índice de Percepción de la Política del país .

En este, el Perú recuperó posición, al ubicarse en el puesto 42 de 68 países el 2025, frente al puesto 47 de 82 países que registró el 2024.

Índice de Percepción de la Política (Latinoamérica y Argentina) País Ciudad Puntaje Posición Argentina San Juan 79.86 22/68 Chile 77.93 24/68 Brasil 75.17 29/68 Argentina Santa Cruz 73.35 36/68 Perú 66.99 42/68 Argentina Neuquen 63.22 44/68 México 47.46 53/68 Argentina Mendoza 46.94 55/68 Colombia 45.62 57/68 Argentina Chubut 42.57 58/68 Ecuador 42.19 59/68 Bolivia 34.52 62/68 Fuente: Instituto Fraser

Sin embargo, en el Índice de Mejores Prácticas y Potencial Minero, también considerado por el Instituto Fraser, Perú retrocedió tres posiciones en el ranking, al ubicarse el último año en el puesto 28 de los 41 países donde se midió esa variable, comparado con el puesto 25 de 58 países en el año 2024.

Evolución de la inversión minera en la última década en Perú

“Jalados” en infraestructura

En otros indicadores que incluye la encuesta, como son los de incertidumbre relacionada a la administración, interpretación y aplicación de las regulaciones existentes, incertidumbre sobre regulaciones ambientales, o duplicación de regulación e inconsistencias, se advierte que Perú figura como más inclinado a no promover las inversiones mineras.

En esa misma condición se le califica por sus sistemas legal, régimen tributario, incertidumbre relacionada a disputas de tierras y reclamos, e incertidumbre sobre áreas protegidas, siendo totalmente negativo en la calidad de su infraestructura para impulsar las inversiones.

la falta de infraestructura en ruta a las zonas mineras es lo que más desalienta a inversionistas en el exterior

Marcial García Schreck, socio de la División de Tax Services de EY Perú, quien analizó los resultados de la encuesta, señaló que es lamentable la caída que nuevamente se observa en el caso peruano, y que considera una tendencia marcada en su declinación como atractivo para los inversionistas mineros.

Observó que hasta ahora no se pueden acelerar las fases más básicas de esa industria, como es la exploración, donde, pese a no tener mayor impacto ambiental, la obtención de permisos para buscar nuevos yacimientos demora mucho más tiempo que en otros países.

LEA TAMBIÉN: Minería sostenible y el rol estratégico de la comunicación

Sin aprovechar ciclo alto de metales

García Schreck refiere que esto sucede, además, a pesar de la tendencia creciente en la cotización de los metales, y que el Perú no aprovecha, mientras que sí lo hacen países vecinos que se vuelven cada vez más atractivos.

Puso como ejemplo a Argentina, que ahora espera inversiones por US$ 10,000 millones en proyectos nuevos, mientras ninguno de estos se desarrolla en territorio peruano, sino solo proyectos brownfield, es decir para ampliar minas ya existentes.

Por su parte, el exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, observó que el Perú necesita estabilidad política, menos trabas regulatorias y una gestión estatal más eficiente para concretar grandes proyectos mineros y aprovechar la creciente demanda mundial de cobre y minerales estratégicos.

Señaló que iniciativas como Michiquillay, Río Blanco y El Algarrobo deberían avanzar en el próximo Gobierno si el país quiere aprovechar el ciclo favorable de los minerales, en especial del cobre.

Mucho indicó que uno de los principales obstáculos para la inversión minera es la tramitología excesiva, que se combina con conflictos sociales y falta de coordinación entre entidades del Estado. En ese sentido, planteó avanzar hacia una ventanilla única digital que permita acelerar los permisos y reducir la discrecionalidad administrativa.

LEA TAMBIÉN: MEF plantea reforzar control en plantas concentradoras para combatir la minería ilegal