La ejecución de un proyecto minero en Cajamarca impulsa la demanda de vivienda y servicios.
Dax Canchari Reyes
La región minera de Cajamarca, una de las más importantes del Perú, viene registrando incrementos de hasta 50% en sus alquileres este último año y medio, en medio de una mayor actividad minera y con una oferta inmobiliaria que avanza a menor ritmo. Así lo afirmó Ruddy Armas Malva, past presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca hasta enero de 2026.

