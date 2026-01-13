Ahora, la empresa presentó ante la autoridad ambiental el Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de Tantahuatay, con el objetivo de introducir ajustes técnicos orientados a la optimización de la operación.

En términos generales, la propuesta plantea la ampliación del tajo Tantahuatay , junto con la revisión y evaluación de las investigaciones geotécnicas, con el fin de actualizar la base de datos existente. Este proceso permitirá definir, indicó el ITS, los parámetros geotécnicos de resistencia de los materiales que conforman la ampliación del tajo y, sobre esa base, realizar el análisis de estabilidad física conforme al diseño propuesto.

De manera complementaria, también se incorpora la evaluación de los riesgos asociados a la actividad sísmica, el desprendimiento de fragmentos de roca y la inestabilidad de taludes, así como otros riesgos operativos típicos vinculados a la ampliación del tajo.

La propuesta de la minera contempla la ampliación de tajos, la optimización del apilamiento de mineral y modificaciones en infraestructura auxiliar, con una inversión estimada de US$ 34.4 millones. Foto: Andina

Los cambios que se pretende realizar

Entre las principales modificaciones figura en el ITS la ampliación del tajo Tantahuatay en 181.64 hectáreas y del tajo Mirador en 78.24 hectáreas , sustentada en la presencia de sectores con una mejor ley de mineral. En concordancia con estas ampliaciones, se propone la implementación de un PAD dinámico (plataforma de apilamiento de mineral), orientado a reducir el ciclo de riego y aumentar el ratio de extracción del mineral.

Asimismo, se plantea en el ITS la eliminación del vertedero de la poza de mayores eventos EM-1, precisando que el agua contenida en esta estructura no debe ser descargada hacia la quebrada Puente de la Hierba (Hualgayoc). De forma paralela, se considera ampliar y recrecer en 0.5 metros las bermas perimetrales del PAD THY (plataforma donde se apila el mineral para recuperarle el oro y la plata mediante soluciones de cianuro), con el objetivo de incrementar la estabilidad física del apilamiento del mineral.

Otra de las propuestas es la implementación del backfill Mirador como un depósito destinado al traslado de material estéril proveniente de otros depósitos. Esta medida, explica el ITS, permitiría reducir componentes en superficie, optimizar la huella operativa, disminuir el uso de espacios y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de cierre. A ello se suman diversas modificaciones en componentes auxiliares.

La implementación de estos cambios requerirá una inversión estimada de US$ 34,398,459.52.