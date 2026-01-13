Coimolache presentó ante el Senace un nuevo ITS que propone ampliar los tajos Tantahuatay y Mirador. Foto: Andina
Coimolache presentó ante el Senace un nuevo ITS que propone ampliar los tajos Tantahuatay y Mirador. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Ha pasado un año desde que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) dio luz verde al primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para una serie de modificaciones en la unidad minera Tantahuatay, una operación de tajo abierto dedicada a la explotación de oro y plata, que es operado por la Compañía Minera Coimolache (afiliada y gerenciada por Buenaventura). A puertas de iniciar el 2026, ¿qué nuevos cambios se pretende efectuar en esta mina?

TE PUEDE INTERESAR

“Es preocupante”: minería informal de oro alcanza 30% de oferta mundial, ¿qué pasa en Perú?
Cerca de 270 mil hectáreas se han visto afectadas por la minería ilegal
Karla Schaefer: “Lamentablemente siento una presencia de esa minería” ilegal en la política

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.