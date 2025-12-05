Para la excongresista, la falta de decisiones sobre la formalización ha permitido que la minería ilegal gane espacio y poder en el ámbito político. Foto: Congreso/ Archivo.
Para la excongresista, la falta de decisiones sobre la formalización ha permitido que la minería ilegal gane espacio y poder en el ámbito político. Foto: Congreso/ Archivo.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La excongresista y militante de Fuerza Popular, Karla Schaefer, afirmó que “lamentablemente hay una presencia, especialmente en esta última elección”, en referencia a la influencia de la minería ilegal dentro del sistema político peruano y el debate legislativo sobre la .

Schaefer sostuvo que la inacción frente al avance de esta actividad no proviene solo del Congreso, sino también del Ejecutivo. Según dijo, desde que se creó el Reinfo hace una década, no ha existido una decisión política clara para filtrar y determinar “quién es quién” en el sector.

“Nunca he sentido, al menos cuando yo he sido congresista hasta el 2019, esa decisión por parte del Ejecutivo. Ni del Congreso”, afirmó en en Cuentas Claras de Canal N.

LEA TAMBIÉN: Reinfo se extenderá hasta finales del 2026: Congreso dio luz verde

La exparlamentaria advirtió que el oro se ha convertido hoy en el gran negocio ilegal. “Ahora no es plata como cancha, es como recancha”, dijo, aludiendo al precio internacional del metal y su vínculo con organizaciones criminales.

Consultada sobre si la minería ilegal influye en partidos políticos, respondió que “por supuesto, yo al menos siento eso. Lamentablemente hay una presencia, especialmente en esta última elección, cuando nuevamente teníamos la ampliación del Reinfo”. No obstante, manifestó que en Fuerza Popular “no existe” la presencia de mineros ilegales, aunque reconoció que no puede “meter las manos al fuego por nadie”.

Al cierre de la nota, el Congreso aprobó en primera votación ampliar el Reinfo hasta fines del 2026. Foto: Congreso.
Al cierre de la nota, el Congreso aprobó en primera votación ampliar el Reinfo hasta fines del 2026. Foto: Congreso.

Schaefer también señaló que el Congreso, al ampliar plazos, solo reconoce una realidad que no puede resolver. “Existe una minería informal que debería formalizarse, pero cuando tú amplías el plazo, seamos realistas... el Congreso no puede ir a formalizar”, indicó. A su juicio, la responsabilidad recae en otro poder del Estado: “Quien tiene la llave para arrancar el carro, no lo está haciendo”.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprobó inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza tras reconsideración

Sobre inhabilitación a Delia Espinoza

Sobre la , Schaefer sostuvo que el Congreso actuó dentro de un “foro político”, y criticó que Espinoza haya “politizado el Ministerio Público”. Rechazó que la sanción sea una venganza, aunque afirmó que la exfuncionaria podrá apelar.

La exparlamentaria insistió en que la lucha contra la criminalidad y la minería ilegal requiere decisiones urgentes y coordinadas. “El Ministerio Público tiene que tener un objetivo, luchar contra el delito, de donde venga”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR

Reinfo se extenderá hasta finales del 2026: Congreso dio luz verde
Reinfo: propuesta de ampliación al 2027 recibe cuestiones previas para ajustarlo, ¿cuáles son?
Minem plantea observaciones al dictamen que prorroga el REINFO

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.