Subcomisión aprobó informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó, con 10 votos a favor y una abstención,

La denuncia por aprobar una ley que les permitía cobrar al mismo sueldo y pensión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El grupo parlamentario, en el informe, acusó a Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, así como presuntas infracciones a varios artículos de la constitución a raíz de la acusación que formuló contra dichos legisladores por la mencionada norma.

El congresista Jorge Montoya se abstuvo de votar por razones de decoro, debido a que él estaba incluido entre los parlamentarios denunciados por Delia Espinoza, cuando era fiscal de la Nación.

Este informe será enviado a la Comisión Permanente del Parlamento, la cual decidirá si le da luz verde para remitirlo al Pleno, donde los congresistas lo debatirán y votarán.

, la cual también propone inhabilitarla 10 años del ejercicio de la función pública.

El informe será enviado a la Comisión Permanente, la cual decidirá si tiene los votos suficientes para remitirlo al Pleno del Congreso. (Imagen: Andina)

