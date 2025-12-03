La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó, con 10 votos a favor y una abstención, el informe que propone inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años para ejercer cargos públicos.​

La denuncia aprobada se basa en el cuestionamiento a la decisión de Espinoza de presentar una acusación constitucional contra 11 congresistas por aprobar una ley que les permitía cobrar al mismo sueldo y pensión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El grupo parlamentario, en el informe, acusó a Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, así como presuntas infracciones a varios artículos de la constitución a raíz de la acusación que formuló contra dichos legisladores por la mencionada norma.

El congresista Jorge Montoya se abstuvo de votar por razones de decoro, debido a que él estaba incluido entre los parlamentarios denunciados por Delia Espinoza, cuando era fiscal de la Nación.

Este informe será enviado a la Comisión Permanente del Parlamento, la cual decidirá si le da luz verde para remitirlo al Pleno, donde los congresistas lo debatirán y votarán.

Cabe recordar que este miércoles 03 de diciembre se ha programado en el Pleno del Congreso el debate de otra denuncia constitucional contra Delia Espinoza, la cual también propone inhabilitarla 10 años del ejercicio de la función pública.