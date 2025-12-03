La medida alcanza también a tablets y redes sociales personales durante la jornada laboral. PL está en la Comisión de Economía del Congreso. Foto: Joel Alonzo / GEC
, en la Comisión de Economía del Congreso anida un proyecto de ley que busca prohibir el uso de celulares y medios digitales para los trabajadores de los bancos y entidades financieras durante la jornada laboral.

El proyecto de ley n. 13342/2025-CR de la congresista Katy Ugarte Mamani (JP - Voces del Pueblo - BM) apunta a los empleados de atención directa al usuario de entidades reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

La medida va más allá de los celulares y alcanza también a tablets, dispositivos electrónicos y redes sociales personales. “Los equipos de trabajo y computadoras utilizados por los trabajadores (...) deberán tener acceso restringido únicamente a los sistemas de la entidad. Está prohibido el acceso a internet, correo electrónico personal y cualquier otra aplicación o web no relacionado con las funciones laborales”, argumenta Ugarte.

De esa manera, ; capacitar a su personal sobre las nuevas normas y establecer sanciones por el incumplimiento de la ley.

De no respetarse la prohibición —acota el PL de Ugarte— se pueden aplicar sanciones administrativas, disciplinarias y económicas.

El Congreso propone prohibir celulares en bancos para fortalecer la confianza del usuario. Foto: ONP
¿Se vulneran derechos de los trabajadores?

Tino Vargas, abogado laboralista y socio en Compliance, menciona a Gestión que la propuesta no nace de un diagnóstico de riesgos elaborado por los propios bancos,

En esa línea, considera desproporcionado el proyecto de ley porque no se han ponderado los derechos: la libertad de comunicación del trabajador y la libertad de la empresa frente al objetivo de reforzar la seguridad. “Muchas industrias como las plantas sí prohíben equipos electrónicos en la jornada pero por seguridad laboral, no por presunciones generalizadas”, soslaya.

Vargas recuerda que ya existen mecanismos menos invasivos para mitigar riesgos a los usuarios, como controles de antecedentes, filtros ocupacionales, cámaras de seguridad o protocolos internos según cada puesto.

Por su parte, el abogado laboralista Germán Lora cuenta que la restricción al uso de celulares en bancos no afecta ningún derecho fundamental del trabajador, dado que la justificación empresarial “es mucho más fuerte” —en un contexto donde se registran asaltos a clientes tras salir de la agencia—.

“Habrá que determinar momentos en los cuales un trabajador pueda ver su celular. Además, es para atención al cliente y me parece válido (...) Hace 15 años no había este problema porque el celular no era de uso masivo. Ahora hasta se usa para las redes sociales. La posición del proyecto es eficiente”, indica.

