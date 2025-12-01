El vicepresidente encargado en la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que impulsará en la Mesa Directiva una medida para restringir el uso de recursos públicos durante los meses de campaña electoral del 2026. La iniciativa contempla suspender el pago de viáticos y la entrega de pasajes gratuitos a congresistas y asesores durante enero, febrero y marzo .

Rospigliosi recordó que esta propuesta no es nueva. “En la legislatura pasada, cuando era presidente de la Comisión de Constitución, hice públicamente una propuesta para evitar el mal uso de los recursos públicos en la campaña electoral. Mi propuesta era que, durante los meses de enero, febrero y marzo del 2026, los congresistas no cobren viáticos por la semana de representación, tampoco haya pasajes gratis para los congresistas ni sus asesores en la semana de representación y tampoco los asesores pueden cobrar viáticos en la semana de representación”, señaló a través de un video compartido en X.

El parlamentario precisó que la iniciativa busca cerrar cualquier espacio para interpretaciones que vinculen los gastos del Congreso con actividades electorales. “De esa manera, se evitarán malas interpretaciones sobre la posibilidad de uso de estos recursos en la campaña” , afirmó.

Según indicó, la congresista Norma Yarrow se ha sumado recientemente a la propuesta y ha solicitado que se ponga en agenda para su aprobación. “Ahora, la congresista Norma Yarrow se ha sumado a esta propuesta y ha sugerido que eso se apruebe. Yo voy a sustentar esta propuesta en la próxima reunión de la Mesa Directiva y espero que esta posibilidad sea aprobada”, añadió.

#CongresoInforma | Vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso propondrá la suspensión de las asignaciones económicas a los congresistas en semana de representación. pic.twitter.com/ie0owepbD0 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 1, 2025

Rospigliosi, integrante de la bancada de Fuerza Popular, enfatizó que la medida apunta a reforzar la transparencia institucional en un periodo políticamente sensible. “En la campaña electoral –enero, febrero y marzo– no habrá viáticos ni pasajes gratis ni para congresistas ni para asesores. De esta manera, se evitará cualquier tipo de problema en el uso de los recursos públicos en la campaña electoral del 2026”, concluyó.

Fernando Rospigliosi planteará en la Mesa Directiva la suspensión de viáticos y pasajes durante los meses de campaña electoral del 2026. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

Congresistas y la neutralidad electoral

Como se sabe, el pasado 11 de septiembre se oficializó la resolución legislativa que incorpora el artículo 25-A en el Reglamento del Congreso, mediante el cual los parlamentarios “pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad” durante la campaña electoral.

La norma precisa, sin embargo, que esta habilitación no permite realizar proselitismo político durante las sesiones del Pleno o de las comisiones, salvo que el congresista solicite una licencia sin goce de haber. En la práctica, tales manifestaciones partidarias podrían darse durante la semana de representación.

La reforma fue una iniciativa impulsada por la bancada fujimorista. El proyecto fue presentado el 23 de mayo por el congresista Arturo Alegría y dictaminado días después en la Comisión de Constitución, presidida en ese entonces por Fernando Rospigliosi.