Tres trabajadores del Congreso fueron captados ingresando y saliendo en múltiples ocasiones del local partidario de Fuerza Popular en pleno horario laboral, reveló el dominical Cuarto Poder.

Se trata de Geraly Ulloa Depaz, Jorge Llerena Portugal y Leticia Leiva Baylon, quienes figuran en la planilla del Parlamento y fueron captados en el local del mencionado partido político ubicado en la zona de Santa Beatriz.

Los tres fueron grabados recibiendo visitas, así como coordinando reuniones y actividades propias del partido dentro del local. Lo que resalta, es que ninguno fue visto en sus oficinas en el Congreso.

La congresista Auristela Obando afirmó no conocer a Jorge Llerena, quien figura en la planilla como auxiliar de su despacho.

“Nunca lo he escuchado”, indicó la parlamentaria.

Sin embargo, la legisladora, solo después de insistencias por parte del equipo del programa, admitió reconocer el nombre, pero sin explicar qué función desempeña.

“Ay, el chico ese. Sí, ya sé. Me había confundido con otro Jorge”, mencionó.

Por otro lado, el congresista César Revilla señaló que Carmela Paucará, secretaria de organización de Fuerza Popular y quien antes era trabajadora de su despacho, dejó de laborar con él semanas atrás.

“La señora Paucará hace más de quince días ya no es personal de mi despacho. Si desea información. Sugiero preguntar a su actual dependencia en el Congreso, la cual yo desconozco”, mencionó el legislador.

Finalmente, el despacho del congresista Eduardo Castillo no respondió sobre Leticia Leiva, quien también fue grabada en el local de Fuerza Popular y quien, según el Portal del Congreso, se desempeña como su asesora.

Estos tres trabajadores continúan figurando en la planilla del Congreso, con contratos activos.

Por ejemplo, en el caso de Geraly Ulloa, figura como asignada a la comisión VRAEM, aunque sus colegas dicen no conocerla.

Hasta el momento, el Congreso no se ha pronunciado sobre este caso, mientras estos trabajadores continúan percibiendo sus remuneraciones respectivas, a la vez que realizan labores que no figuran como funciones dentro del Legislativo.