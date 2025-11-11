Si bien ya ha transcurrido más de dos semanas desde que el legislador Guillermo Bermejo fuera sentenciado a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a una organización terrorista, aún es un misterio qué sucederá con su curul en el Parlamento.

La accesitaria de Bermejo, Zaira Arias, ya exigió al Congreso acceder a dicho escaño; sin embargo, la decisión no se tomará en el corto plazo.

Así lo informó el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, tras precisar que existe un informe de la Procuraduría de su institución que recomienda no activar el procedimiento de reemplazo por accesitario, ya que no se aplicaría a este caso.

“Este informe de la Procuraduría va a pasar a la Oficina de Asesoría Legal para que ellos también den su opinión. Luego de que tengamos las opiniones técnicas y legales del caso, la Mesa Directiva tomará una posición, que será una recomendación para que el Consejo Directivo o, eventualmente, el Pleno tomen la decisión final”, indicó en conferencia de prensa.

Al ser consultado por el tiempo que se demorarán en tomar una decisión, no supo dar una respuesta precisa, al recordar que hay una serie de procedimientos que se seguirán.

“No lo sé. Ahorita estamos en semana de representación, no hay comisiones, no hay congresistas, nada. Esta señora (Zaira Arias) debería aprender que así es el Congreso. El Congreso se toma su tiempo; hay una serie de procedimientos que hay que seguir, cosa que esta señora parece no entender. Así son las cosas”, remarcó.

CONGRESO NO ACATARÁ EVENTUAL FALLO FAVORABLE A ZAIRA ARIAS

En otro momento, Rospigliosi adelantó que, en caso Zaira Arias decidiera presentar una demanda para concretar su incorporación al Parlamento, su institución no acataría ningún eventual fallo judicial que la favorezca.

“El Congreso toma sus decisiones. El Poder Judicial no va a tomar ninguna decisión que afecte lo que hagamos y si lo toma será ilegal y no la acataremos. El Parlamento es el que toma las decisiones sobre su funcionamiento, nadie más. Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial, así como el Ejecutivo toma sus decisiones, así el Congreso toma las suyas. Así que a mí no me vengan con esas historias”, apuntó.

“Hay jueces prevaricadores y corruptos que están tomando decisiones que no les compete. No deberían meterse en lo que hacen otros poderes. Y si alguien toma una decisión equivocada, pues el Congreso va a hacer respetar sus fueros. Tengan presente eso”, añadió.

Finalmente, el legislador de Fuerza Popular recordó que Arias tuvo en el pasado declaraciones ofensivas contra el Parlamento, por lo que dijo no entender sus motivaciones para ocupar una curul.



