Fernando Rospigliosi se mostró a favor de una renovación total de la Junta de Fiscales Supremos. Fotos: Jesús Saucedo @photo.gec
Carlos Hinostroza Sánchez
mailCarlos Hinostroza Sánchez

Si bien el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, lleva unos cuantos días en su cargo, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, considera que hará una mejor labor que su antecesora en el cargo, Delia Espinoza.

