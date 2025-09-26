El fiscal interino de la Nación, Tomás Gálvez, culminó la designación de los fiscales adjuntos supremos Luis Ballón y Hernán Mendoza, los cuales investigaban casos que involucran al ministro de Justicia, Juan José Santivañez.

A través de una resolución del Ministerio Público, Gálvez dio por concluida la labor del fiscal Ballón, quien llevaba la carpeta del caso del expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’.

En marzo del corriente, dicho fiscal solicitó el impedimento de salida del país para el ministro Santivañez por su presunta influencia en el Tribunal Constitucional para favorecer a ‘El Diablo’.

En tanto, el fiscal Mendoza investigó los audios del capitán Junior Izquierdo —conocido como ‘Culebra’— y que implica a Juan José Santivañez por la desactivación de la Diviac y retiro de Harvey Colchado, en el marco del caso Rolex y allanamiento al domicilio de Dina Boluarte.

Allanamiento a morada de Dina Boluarte devino en investigaciones, las cuales fueron cuestionadas por el Ejecutivo. Foto: César Grados/@photo.gec

Cabe acotar que Mendoza pidió al Poder Judicial suspender a Tomás Gálvez por presuntos vínculos con una organización criminal.

LEA TAMBIÉN: Delia Espinoza critica designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino

El fiscal Hernán Mendoza fue derivado al Equipo Especial Lava Jato y sobre el fiscal Luis Ballón, se desconoce dónde será ubicado.

Tomás Gálvez designó como reemplazo de Ballón y Mendoza a los fiscales Ronal Flores Ñañez y Wilfredo Rivera Baltazar, respectivamente.