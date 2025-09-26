El fiscal interino, Tomás Gálvez, dio por terminada las designaciones de los fiscales adjuntos supremos ligados a los casos 'Culebra' y 'El Diablo'. Foto: GEC
El fiscal interino, Tomás Gálvez, dio por terminada las designaciones de los fiscales adjuntos supremos ligados a los casos 'Culebra' y 'El Diablo'. Foto: GEC
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, culminó la designación de los fiscales adjuntos supremos Luis Ballón y Hernán Mendoza, los cuales investigaban casos que involucran al ministro de Justicia, Juan José Santivañez.

A través de una resolución del Ministerio Público, Gálvez dio por concluida la labor del fiscal Ballón,

En marzo del corriente, dicho fiscal solicitó el impedimento de salida del país para el ministro Santivañez por su presunta influencia en el Tribunal Constitucional para favorecer a ‘El Diablo’.

En tanto, por la desactivación de la Diviac y retiro de Harvey Colchado, en el marco del caso Rolex y allanamiento al domicilio de Dina Boluarte.

Allanamiento a morada de Dina Boluarte devino en investigaciones, las cuales fueron cuestionadas por el Ejecutivo. Foto: César Grados/@photo.gec

Cabe acotar que Mendoza pidió al Poder Judicial suspender a Tomás Gálvez por presuntos vínculos con una organización criminal.

y sobre el fiscal Luis Ballón, se desconoce dónde será ubicado.

Tomás Gálvez designó como reemplazo de Ballón y Mendoza a los fiscales Ronal Flores Ñañez y Wilfredo Rivera Baltazar, respectivamente.

