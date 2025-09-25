La Fiscalía de la Nación informó que ha gestionado tres solicitudes de extradición contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, quien fue capturado el 24 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay.

La entidad precisó que este procedimiento se dio desde el mes de junio, según lo publicado en su cuenta en la red social X.

Además, también señaló los delitos por los cuales se le acusa a Moreno Hernández, con el objetivo de ser trasladado al Perú para enfrentar la justicia lo antes posible. “Desde junio, el Ministerio Público ha gestionado la solicitud de extradición de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, a Paraguay por secuestro, organización criminal, extorsión agravada y una condena por robo agravado”, se lee en la publicación.

🚨 #FiscalíaInforma | Desde junio, el Ministerio Público ha gestionado la solicitud de extradición de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, a Paraguay por secuestro, organización criminal, extorsión agravada y una condena por robo agravado.



La Fiscalía indicó que el 18 de junio de este año realizó ante las autoridades paraguayas su primer pedido de extradición contra Moreno Hernández, acusado por los delitos de secuestro y organización criminal. Cinco días después, el 23 de junio, se formuló una segunda solicitud, esta vez por el cargo de extorsión agravada.

Finalmente, el 9 de septiembre se presentó el tercer y último requerimiento de extradición, en el que Moreno Hernández es acusado por el delito de robo agravado.

Asimismo, indicó que en Paraguay se están realizando las audiencias de “identificación e instrucción extradicional”.

Recordemos que la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la noche del miércoles 24 la captura de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, en Paraguay, acusado de ser el líder de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato en nuestro país.