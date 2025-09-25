Fiscalía gestionó tres solicitudes de extradición contra “El Monstruo” desde junio. Foto: Difusión.
Fiscalía gestionó tres solicitudes de extradición contra “El Monstruo” desde junio. Foto: Difusión.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

informó que ha gestionado tres contra, quien fue capturado el 24 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay.

precisó que este procedimiento se dio desde el mes de junio, según lo publicado en su cuenta en la red social X.

Además, también señaló los z, con el objetivo de ser trasladado al Perú para enfrentar la justicia lo antes posible. “Desde junio, ha gestionado la solicitud de extradición de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, a Paraguay por secuestro, organización criminal, extorsión agravada y una condena por robo agravado”, se lee en la publicación.

LEA TAMBIÉN: Erick Moreno Hernández: INPE propone su centro de reclusión

indicó que el 18 de junio de este año realizó ante las autoridades paraguayas su primer pedido de extradición , acusado por los delitos de secuestro y organización criminal. Cinco días después, el 23 de junio, se formuló una segunda solicitud, esta vez por el cargo de extorsión agravada.

LEA TAMBIÉN: Capturan a Erick Luis Moreno Hernández en Paraguay, confirma policía peruana

Finalmente, el 9 de septiembre se presentó el tercer y último requerimiento de extradición, en el que .

Asimismo, indicó que en Paraguay se están realizando las audiencias de “identificación e instrucción extradicional”.

Recordemos que la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la noche del miércoles 24 , acusado de ser el líder de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato en nuestro país.

La Fiscalía indicó que, tras la captura de “El Monstruo”, en Paraguay se están realizando las audiencias de “identificación e instrucción extradicional” el objetivo de ser trasladado al Perú para enfrentar la justicia lo antes posible. Foto: Difusión
La Fiscalía indicó que, tras la captura de “El Monstruo”, en Paraguay se están realizando las audiencias de “identificación e instrucción extradicional” el objetivo de ser trasladado al Perú para enfrentar la justicia lo antes posible. Foto: Difusión

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía: Villarán y exfuncionarios de la MML habrían recibido alrededor de US$ 11 millones
Delia Espinoza impulsa medida cautelar ante la CIDH para revertir decisión de la JNJ
Santiváñez brinda respaldo a Tomás Gálvez: “Él fue víctima de acusaciones sin sustento”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.