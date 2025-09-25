Ante la captura de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, en Paraguay, el Instituto Nacional Penitenciario - INPE adelantó que elaborará un informe técnico para sustentar su internamiento en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao.

Según el INPE, es por la alta peligrosidad de ‘El Monstruo’, sindicado como cabecilla de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato.

En esa línea, Jorge Angulo, excomandante general de la Policía Nacional del Perú - PNP, cuestionó al sistema penal nacional dado que “tenemos el imaginario de que es benigno y suave”, sin embargo, confía en que si ‘El Monstruo’, debe estar “en una cárcel de máxima seguridad”.

“La Base Naval es un centro de reclutamiento bastante férreo y no hay acceso ni contacto con el exterior”, mencionó a Canal N.

Vale añadir que alias ‘El Monstruo’ fue detenido en la localidad de San Roque, distrito de San Lorenzo. Según la PNP, su captura responde a la estrecha coordinación entre la División Contra el Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Dirección de Crimen Organizado de Paraguay".