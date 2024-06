Este viernes, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, fue consultada por el presunto intento de incrementar las tarifas de agua para el siguiente año. La titular del MVCS, expresó que el regulador tendrá un plazo de dos años para crecer y perfeccionar esta metodología, lo que permitirá evaluar si es necesario un aumento en las tarifas en ese periodo.

Además, indicó que se ha propuesto una mejora significativa en el sistema de subsidios cruzados, ya que en su forma actual no funciona de manera óptima.

También la ministra contó que se ha implementado un esquema de subsidio inteligente, diseñado para beneficiar a las personas más vulnerables.

“Se le da al regulador dos años para poder establecer esa metodología y así calcular este esquema tarifario. Sobre la base de eso se determinará si hay o no hay aumento de tarifas a partir de los dos años que viene”, manifestó ante la prensa.

Pérez de Cuéllar resaltó que no se trata de un ‘tarifazo’ del agua, y desmintió que haya un alza en los costos de este servicio para los peruanos.

“Así que no hay ningún ‘tarifazo’ de agua. Habrá qué preguntarles a los que dieron esa información. No revivan a un monstruo que no existe”, sostuvo.

Alza de precios

El gerente general del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), Julio César de la Rocha, informó que la entidad no aumentará el precio del servicio de agua potable tras la aprobación de un decreto legislativo por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el cual propone una nueva metodología para calcular las tarifas del agua.

“Para poder desarrollar inversiones, necesito una situación financiera adecuada o tener la posibilidad de levantar fondos tanto en el mercado de capitales nacional como en el mercado de capital internacional. Parte de lo que se consigna en esta norma es la posibilidad de mirar al futuro, de cómo cerrar la brecha y de cómo poder dar una mejor calidad de servicio a todos los peruanos y peruanas”, declaró Julio César de la Rocha, gerente general de Sedapal.

