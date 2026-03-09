En el marco de prevención por las recientes lluvias inusuales, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), instó a los usuarios de la red vial nacional a circular con precaución en las diversas carreteras bajo su ámbito de supervisión.

Como había informado anteriormente el regulador, existen 76 puentes en estado crítico ubicados en diferentes vías concesionadas que deben ser evaluados para determinar acciones correctivas, razón por lo cual, “es importante que se evite la circulación de vehículos pesados con cargas especiales, más allá de lo que la norma permite, ya que estos sobrepasan en gran manera los límites de peso para el que están diseñados los puentes”.

Puente fue cerrado desde la noche del domingo 8 de marzo

A la fecha, el Supervisor ha identificado puentes críticos con diversos problemas en 12 concesiones viales:

21 en IIRSA Centro Tramo 2: Puente Ricardo Palma-La Oroya-Huancayo y La Oroya-Dv. Cerro de Pasco,

11 en Red Vial 4: Pativilca-Santa-Trujillo y Puerto Salaverry,

5 en Red Vial 5: Ancón-Huacho-Pativilca,

10 en IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas,

9 en IIRSA Sur Tramo 1: San Juan de Marcona-Urcos,

6 en IIRSA Sur Tramo 5: Matarani-Ilo-Azángaro,

5 en Autopista del Sol: Tramo vial Trujillo-Sullana,

4 en Red Vial 6: Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica,

2 en Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2,

1 en Tramo Vial: Nuevo Mocupe-Cayaltí-Oyotún,

1 en IIRSA Sur Tramo 2: Urcos-Inambari

1 en IIRSA Sur Tramo 3: Inambari-Iñapari.

Para complementar este trabajo de identificación de puentes críticos, el Ositrán ha implementado una herramienta de monitoreo que cuenta con data actualizada de estas infraestructuras.

Se trata de un panel de datos en el que se detalla el estado situacional de cada uno de los puentes con sus respectivos problemas, con ubicación georreferencial y con la documentación emitida para sustentar la alerta. Este panel se encuentra alojado en el Portal de Datos Abiertos del Ositrán.

“El Ositrán verifica de manera permanente, a través de sus supervisores in situ, las labores de limpieza y recuperación que realizan las empresas concesionarias en los tramos afectados por el fenómeno El Niño, con el fin de reducir el impacto en los usuarios y en la actividad económica”, refirió.