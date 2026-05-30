Los gremios de transporte urbano de Lima y Callao confirmaron que mantendrán el paro convocado para el próximo 2 de junio, al considerar que el Gobierno no cumplió los acuerdos alcanzados para implementar un subsidio destinado a este segmento del transporte público.

A través de un comunicado, según reportó RPP, las organizaciones señalaron que la crisis económica que atraviesa el sector “fue comunicada oportunamente al Gobierno central” y advirtieron que la situación compromete “la continuidad y sostenibilidad de los servicios de transporte” en el país.

Según indicaron, durante los últimos tres meses participaron en mesas de trabajo con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y Osinergmin.

Transportistas denuncian incumplimiento de acuerdos

Los gremios señalaron que las reuniones concluyeron con el reconocimiento de que “ era necesario otorgar un subsidio al transporte ” en sus distintas modalidades.

Transportistas afirman que el beneficio aprobado excluye a Lima y Callao.

Asimismo, sostienen que el Ejecutivo se comprometió a emitir los decretos de urgencia para poner en marcha dicho mecanismo de apoyo.

No obstante, afirman que hasta la fecha solo se ha aprobado el beneficio dirigido al transporte de carga y al transporte interprovincial, mientras que el transporte urbano de Lima y Callao permanece excluido.

Exigen subsidio para el transporte urbano

Las organizaciones calificaron esta situación como un incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno.

“Ese trato diferenciado y excluyente constituye un incumplimiento evidente de los acuerdos suscritos y demuestra una preocupante falta de voluntad política y una evidente falta de respeto al sector de transporte urbano de Lima y Callao”, señalaron.

Ante este escenario, ratificaron la paralización prevista para el 2 de junio y atribuyeron al Ejecutivo la responsabilidad por las consecuencias que pueda generar la medida.

El sector exige la publicación de un decreto de urgencia para acceder a subsidios. (Foto: GEC)

Piden publicación inmediata de decreto

Los gremios exigieron la inmediata aprobación del decreto de urgencia destinado al transporte urbano de Lima y Callao.

Asimismo, indicaron que la protesta busca preservar la sostenibilidad económica del servicio y garantizar la atención a los usuarios.

“Reafirmamos ante la ciudadanía que nuestras acciones responden a la defensa legítima de la sostenibilidad del servicio y la seguridad de nuestro público usuario, a quienes desde ya les pedimos disculpas por un hecho que no es de nuestra responsabilidad”, concluye el comunicado.