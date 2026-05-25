Dos millones de personas no tienen acceso a transporte público, indicó Guerra García. Foto: referencial / iStock
Dos millones de personas no tienen acceso a transporte público, indicó Guerra García. Foto: referencial / iStock
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Redacción Gestión
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El representante de Juntos por el Perú (JP) para el debate técnico en materia de infraestructura, Gustavo Guerra García, afirmó que en un eventual gobierno de Roberto Sánchez se subsidiará el transporte urbano para garantizar la movilidad en las ciudades.

“Dos millones de personas no tienen acceso a transporte público. Vamos por un subsidio, siguiendo prácticas internacionales, para abaratar el transporte urbano”, dijo en el

Guerra García mencionó que “se van a reducir los tiempos a la mitad en el transporte público” como parte de su reforma anunciada.

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Asimismo, , por lo que la prioridad sería “terminar la Línea 2″ y encaminar la Línea 3, a través de una “justicia espacial”.

Carlos Neuhaus (Fuerza Popular) y Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú) debatieron sobre infraestructura.
Carlos Neuhaus (Fuerza Popular) y Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú) debatieron sobre infraestructura.

Brechas en infraestructura y más proyectos de transporte

Según Guerra García,

Además, indicó que se priorizarán los caminos rurales dado que “solo 26,000 kilómetros reciben mantenimiento”, por lo que propondrán una “pavimentación económica” de 8,000 kilómetros y 30,000 kilómetros con acciones de bajo costo de transitabilidad.

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, en Lima hay 800,000 personas sin agua potable y la capital “está en riesgo de racionamiento” para los próximos años, por ello se ejecutarán proyectos de cabeceras para “resolver 5 metros cúbicos adicionales de agua” para Lima.

En esa línea, adelantó que se necesita “un cambio completo” en Sedapal, que maneja 50% de las conexiones. “Necesitamos un cambio completo en su gestión, asemejándonos a modelos de las cajas municipales para que no se desperdicien recursos en el cierre de brechas”, añadió.

En materia de obras paralizadas, aseguró que las rotaciones ministeriales constantes y el Congreso, al meter “proyectos por la ventana”, terminan afectando a los ciudadanos que no pueden ver concluidos estos planes.

Finalmente, Guerra García precisó que en energía eléctrica “van a impedir que la dictadura parlamentaria utilice 240 millones de soles del programa de electrificación rural para la privatización de Petroperú” y subirá a S/ 1,100 millones los programas de electrificación rural.

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