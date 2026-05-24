El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que atenderá los fines de semana en 157 agencias del país para facilitar el trámite y entrega del DNI antes de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, programadas para el 7 de junio.

La entidad informó que las oficinas habilitadas atenderán sábados y domingos de 8:15 a 12:45 del día, y que en Lima Metropolitana funcionarán 30 agencias con este horario especial.

El objetivo de la medida es agilizar el recojo de documentos ya emitidos, debido a que actualmente hay más de 584 mil DNIs de mayores de edad listos para entrega que aún no han sido recogidos.

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“Invitamos a la población a revisar nuestra página web o redes sociales para verificar qué agencias estarán abiertas y acercarse a recoger su DNI”, señaló Karim Pardo, directora de Servicios Registrales del Reniec a Canal N.

La funcionaria detalló que estas jornadas especiales se realizarán los fines de semana anteriores a la segunda vuelta, específicamente el 30 y 31 de mayo, así como el mismo día de las elecciones, aunque en esta última fecha se aplicarán horarios especiales que serán anunciados más adelante.

Finalmente, Pardo precisó que los plazos de entrega se han reducido, donde los duplicados de DNI se entregan entre 24 y 48 horas. Además, los trámites de renovación o actualización de datos solo tomarán algunos días adicionales.

Autorizan votar con DNI vencido

Por otro lado, el Reniec autorizó, de manera excepcional, ampliar la vigencia de los DNI vencidos o próximos a vencer para que los ciudadanos puedan participar en la segunda vuelta de las Elecciones 2026, programada para el 7 de junio de 2026, según la Resolución Jefatural 000057-2026/JNAC/RENIEC.

La resolución estableció que la validez de los DNI vencidos se extiende de forma única hasta el día de las elecciones. Sin embargo, la vigencia temporal aplica solo exclusivamente para ejercer el derecho al sufragio.

Por ello, los documentos prorrogados no podrán usarse para trámites civiles o administrativos ante entidades públicas o privadas. Asimismo, el padrón electoral mantiene incorporados a los ciudadanos beneficiados por esta ampliación.

Según precisó el documento, esta decisión busca garantizar el derecho al voto y evitar que requisitos formales impidan la participación ciudadana.

Por otro lado, las personas que ya cumplieron 18 años y se encuentran en el padrón podrán votar utilizando su DNI de menor de edad, siempre que no hayan realizado a tiempo el trámite para obtener el DNI azul de mayor de edad.