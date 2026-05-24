Reniec atenderá fines de semana para entrega y trámite de DNI. (Foto: Omar Flores/@photo.gec)
Reniec atenderá fines de semana para entrega y trámite de DNI. (Foto: Omar Flores/@photo.gec)
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Redacción Gestión
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antes de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, programadas para el 7 de junio.

La entidad informó que las oficinas habilitadas atenderán sábados y domingos de 8:15 a 12:45 del día, y que en Lima Metropolitana funcionarán 30 agencias con este horario especial.

El objetivo de la medida es agilizar el recojo de documentos ya emitidos, debido a que

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“Invitamos a la población a revisar nuestra página web o redes sociales para verificar qué agencias estarán abiertas y acercarse a recoger su DNI”, señaló Karim Pardo, directora de Servicios Registrales del Reniec a Canal N.

La funcionaria detalló que estas jornadas especiales se realizarán los fines de semana anteriores a la segunda vuelta, específicamente el 30 y 31 de mayo, así como el mismo día de las elecciones, aunque en esta última fecha se aplicarán horarios especiales que serán anunciados más adelante.

Finalmente,

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Autorizan votar con DNI vencido

Por otro lado, el Reniec autorizó, de manera excepcional, ampliar la vigencia de los DNI vencidos o próximos a vencer para que los ciudadanos puedan participar en la segunda vuelta de las Elecciones 2026, programada para el 7 de junio de 2026, según la Resolución Jefatural 000057-2026/JNAC/RENIEC.

La resolución estableció que la validez de

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Por ello, los documentos prorrogados no podrán usarse para trámites civiles o administrativos ante entidades públicas o privadas. Asimismo, el padrón electoral mantiene incorporados a los ciudadanos beneficiados por esta ampliación.

Según precisó el documento, esta decisión busca garantizar el derecho al voto y evitar que requisitos formales impidan la participación ciudadana.

Por otro lado, las personas que ya cumplieron 18 años y se encuentran en el padrón podrán votar utilizando su DNI de menor de edad, siempre que no hayan realizado a tiempo el trámite para obtener el DNI azul de mayor de edad.

El objetivo de la medida es agilizar el recojo de documentos ya emitidos, debido a que actualmente hay más de 584 mil DNIs que aún no han sido recogidos. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)
El objetivo de la medida es agilizar el recojo de documentos ya emitidos, debido a que actualmente hay más de 584 mil DNIs que aún no han sido recogidos. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

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