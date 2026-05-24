A pocas horas del debate técnico presidencial, Ismael Benavides, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), endureció sus críticas contra Juntos por el Perú (JP). El integrante del equipo económico de Fuerza Popular (FP) aseguró que las propuestas del partido opuesto responden a ideas “populistas”.

Estas iniciativas son similares, según dijo, a modelos aplicados en países donde aumentó al pobreza y cayó la inversión.

¿Crecimiento económico en cuerda floja?

Benavides señaló, durante una transmisión de RPP, que el plan económico de Fuerza Popular es “realista” y “ejecutable”, ya que contempla orden jurídico, crecimiento económico y enfoque social.

“Yo creo que las propuestas de Juntos por el Perú son antideluvianas, son anticuadas, son modelos fracasados. Ha fracasado en Venezuela, ha fracasado recientemente en Bolivia y donde se ha aplicado últimamente en Colombia y en Chile, las economías se han desacelerado, ha aumentado la pobreza, ha caído la inversión, ha caído el empleo y han demostrado que las ideas socialistas en países que están en desarrollo simplemente no funcionan” , dijo.

En esa línea se refirió también a la propuesta de elevar el sueldo mínimo a S/1,500 soles. Al respecto, expresó que sería una medida populista y advirtió que podría aumentar la informalidad.

“En un proceso electoral es una propuesta populista, sin ningún sustento técnico. Yo sí creo que siempre alienta a la población que se prometa un alza del sueldo mínimo. Pero, ojo, el sueldo mínimo afecta justamente una mínima porción de la población económicamente activa. Porque recordemos que el 80% de la fuerza laboral está en la informalidad, justamente por alzas excesivas de la remuneración mínima vital”.

Y destacó la posible afectación a las mypes: “Entonces, eso ha llevado a que pequeñas empresas, especialmente, no puedan pagar estas alzas sin consultas del salario mínimo vital y se vayan a la informalidad, o muchas quiebran”.

“Para el alza del salario mínimo vital tiene que haber un análisis técnico vinculado con la productividad, y para ello está el Consejo Nacional de Trabajo”, agregó.

¿Qué propuso Roberto Sánchez sobre la remuneración mínima vital (RMV)? (Fuente: Gobierno del Perú)

Canon minero bajo la lupa

Benavides defendió la propuesta de entregar parte del canon minero directamente a la población y cuestionó el uso que hacen algunos gobierno regionales de estos recursos.

“La propuesta del canon para el pueblo está desde el 2021. [...] Alan García la planteó como una idea, Keiko Fujimori la planteó como algo que se podía ejecutar, y Lucho Carranza ha hecho los análisis y es factible. Hay países en el mundo donde se da ese canon directo al pueblo, por ejemplo en Alaska, en los Estados Unidos, y eso lo que genera es un bienestar en la población vecina a las minas los que reciben canon”, precisó.

Asimismo, desde su perspectiva, otro de los temas centrales es combatir las trabas y requisitos que dificultan abrir negocios y fomentar corrupción desde municipios y entidades públicas.