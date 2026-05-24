La segunda vuelta electoral 2026 definirá el rumbo económico del país. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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, Ismael Benavides, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), endureció sus críticas contra Juntos por el Perú (JP). El integrante del equipo económico de Fuerza Popular (FP) aseguró que las propuestas del partido opuesto responden a ideas “populistas”.

Estas iniciativas son similares, según dijo, a modelos aplicados en países donde aumentó al pobreza y cayó la inversión.

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¿Crecimiento económico en cuerda floja?

Benavides señaló, durante una transmisión de RPP, que el plan económico de Fuerza Popular es “realista” y “ejecutable”, ya que contempla orden jurídico, crecimiento económico y enfoque social.

“Yo creo que las propuestas de Juntos por el Perú son antideluvianas, son anticuadas, son modelos fracasados. Ha fracasado en Venezuela, ha fracasado recientemente en Bolivia y donde se ha aplicado últimamente en Colombia y en Chile, las economías se han desacelerado, ha aumentado la pobreza, ha caído la inversión, ha caído el empleo y han demostrado que las ideas socialistas en países que están en desarrollo simplemente no funcionan”, dijo.

“En un proceso electoral es una propuesta populista, sin ningún sustento técnico. Yo sí creo que siempre alienta a la población que se prometa un alza del sueldo mínimo. Pero, ojo, el sueldo mínimo afecta justamente una mínima porción de la población económicamente activa. Porque recordemos que el 80% de la fuerza laboral está en la informalidad, justamente por alzas excesivas de la remuneración mínima vital”.

Y destacó la posible afectación a las mypes: “Entonces, eso ha llevado a que pequeñas empresas, especialmente, no puedan pagar estas alzas sin consultas del salario mínimo vital y se vayan a la informalidad, o muchas quiebran”.

“Para el alza del salario mínimo vital tiene que haber un análisis técnico vinculado con la productividad, y para ello está el Consejo Nacional de Trabajo”, agregó.

¿Qué propuso Roberto Sánchez sobre la remuneración mínima vital (RMV)? (Fuente: Gobierno del Perú)
¿Qué propuso Roberto Sánchez sobre la remuneración mínima vital (RMV)? (Fuente: Gobierno del Perú)
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Canon minero bajo la lupa

“La propuesta del canon para el pueblo está desde el 2021. [...] Alan García la planteó como una idea, Keiko Fujimori la planteó como algo que se podía ejecutar, y Lucho Carranza ha hecho los análisis y es factible. Hay países en el mundo donde se da ese canon directo al pueblo, por ejemplo en Alaska, en los Estados Unidos, y eso lo que genera es un bienestar en la población vecina a las minas los que reciben canon”, precisó.

Asimismo, desde su perspectiva, otro de los temas centrales es combatir las trabas y requisitos que dificultan abrir negocios y fomentar corrupción desde municipios y entidades públicas.

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