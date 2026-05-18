Roberto Sánchez asegura que su equipo técnico está conformado por Pedro Francke, Manuel Rodríguez Cuadros y José Domingo Pérez, entre otros. Foto: GEC
Roberto Sánchez asegura que su equipo técnico está conformado por Pedro Francke, Manuel Rodríguez Cuadros y José Domingo Pérez, entre otros. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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El candidato a la presidencia,, su gobierno materializará el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) a S/ 1,500. Actualmente la RMV se ubica en S/ 1,130 al mes.

En diálogo con la prensa, Sánchez Palomino reiteró que su equipo técnico económico estará bajo la coordinación del exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.

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Así, reconoció que sustentará la viabilidad técnica y presupuestaria para aumentar el sueldo mínimo ante el sector empresarial.

“Hemos tenido una reunión con nuestro equipo económico (...) Estamos en capacidad de sustentar la viabilidad técnica, factibilidad económica y presupuestaria para subir la RMV a S/ 1,500″, mencionó.

Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Foto: Jesús Saucedo/GEC
Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Foto: Jesús Saucedo/GEC

Roberto Sánchez —quien estuvo acompañado por el exfiscal José Domingo Pérez y el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros

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“Necesitamos una economía grande, social y de mercado. No de oligopolios y monopolios”, dijo.

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