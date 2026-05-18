El candidato a la presidencia, Roberto Sánchez, aseguró que, ante una eventual victoria en la segunda vuelta, su gobierno materializará el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) a S/ 1,500. Actualmente la RMV se ubica en S/ 1,130 al mes.

En diálogo con la prensa, Sánchez Palomino reiteró que su equipo técnico económico estará bajo la coordinación del exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.

Así, reconoció que sustentará la viabilidad técnica y presupuestaria para aumentar el sueldo mínimo ante el sector empresarial.

“Hemos tenido una reunión con nuestro equipo económico (...) Estamos en capacidad de sustentar la viabilidad técnica, factibilidad económica y presupuestaria para subir la RMV a S/ 1,500″, mencionó.

Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Foto: Jesús Saucedo/GEC

Roberto Sánchez —quien estuvo acompañado por el exfiscal José Domingo Pérez y el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros— insistió en que los equipos técnicos de los candidatos presidenciales deben exponer sus fundamentos a nivel nacional.

“Necesitamos una economía grande, social y de mercado. No de oligopolios y monopolios”, dijo.