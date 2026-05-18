Alexander Gray, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, mencionó que cerca de 150 observadores se desplegarán a nivel nacional para la segunda vuelta, a realizarse el domingo 7 de junio.

En esa línea, adelantó que se reunirán con representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, partidos cuyos candidatos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, disputarán la segunda vuelta.

Gray sostuvo que hubo enormes irregularidades en la jornada electoral del 12 de abril, sobre todo en Lima, por lo que instaron a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a tener “plan b y plan c” para que no se cometan los mismos errores.

Segunda vuelta será disputada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

“No hemos constatado que haya habido irregularidades sistemáticas que puedan llegar al resultado del fraude”, dijo Gray a la prensa.

Asimismo, desde la Organización de los Estados Americanos pidieron frenar y evitar amenazas o división social de cara a la segunda vuelta presidencial.

Desde este frente se destinarán más de 90 observadores en el territorio nacional.