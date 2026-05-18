Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Perú 2026. Foto: X / @MoeuePeru26
Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Perú 2026. Foto: X / @MoeuePeru26
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Redacción Gestión
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Alexander Gray, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, mencionó que cerca de 150 observadores

En esa línea, adelantó que se reunirán con representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, partidos cuyos candidatos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, disputarán la segunda vuelta.

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Gray sostuvo que hubo enormes irregularidades en la jornada electoral del 12 de abril, sobre todo en Lima, por lo que instaron a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a tener “plan b y plan c” para que no se cometan los mismos errores.

Segunda vuelta será disputada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Segunda vuelta será disputada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

, dijo Gray a la prensa.

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Asimismo, desde la Organización de los Estados Americanos pidieron frenar y evitar amenazas o división social de cara a la segunda vuelta presidencial.

Desde este frente se destinarán más de 90 observadores en el territorio nacional.

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