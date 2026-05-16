El Ejecutivo busca garantizar la imparcialidad de los funcionarios y evitar el uso de recursos públicos con fines electorales. Foto: Presidencia.
El Ejecutivo busca garantizar la imparcialidad de los funcionarios y evitar el uso de recursos públicos con fines electorales. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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El amplió el alcance de las disposiciones de neutralidad que deberán cumplir funcionarios, directivos y servidores públicos durante el proceso de las , con el objetivo de garantizar la transparencia y el adecuado uso de los recursos estatales en el periodo electoral.

La medida fue oficializada mediante el decreto supremo N.° 073-2026-PCM, publicado este viernes en el diario oficial El Peruano. La norma extiende las reglas de integridad aprobadas inicialmente para las Elecciones Generales de 2026, incorporándolas ahora al proceso electoral regional y municipal programado para octubre.

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Según el dispositivo, se refuerzan los lineamientos establecidos en el decreto supremo N.° 054-2025-PCM y se ratifica la función de las oficinas encargadas de integridad en las entidades públicas para orientar, prevenir y gestionar riesgos vinculados al incumplimiento del deber de neutralidad, en coordinación con la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y conforme a la normativa electoral vigente.

El señaló que la disposición busca asegurar que ningún recurso público sea utilizado para beneficiar intereses partidarios o candidaturas durante la campaña electoral. Asimismo, recordó que las obligaciones alcanzan a todo el personal del sector público, sin distinción del régimen laboral al que pertenezcan.

En ese sentido, se establece que deberán observarse estrictamente las restricciones relacionadas con el uso de bienes, recursos y espacios públicos para favorecer o perjudicar a organizaciones políticas, además de garantizar la imparcialidad en el ejercicio de la función pública durante el actual proceso electoral.

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La norma lleva las firmas del presidente de la República, José María Balcázar, y del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

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