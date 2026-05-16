La Comisión de Fiscalización del Congreso, encabezada por el legislador Elvis Vergara, convocó al ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, para que informe sobre las recientes modificaciones realizadas en la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales.

La sesión fue programada para el lunes 18 de mayo a las 11:00 a.m. en la sala Martha Hildebrandt, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Parlamento.

Durante su presentación, el titular del Ministerio de Justicia deberá sustentar los criterios empleados para designar a los nuevos integrantes de dicha comisión, así como detallar la idoneidad de sus miembros, los mecanismos de evaluación de solicitudes y la situación actual de los expedientes que se encuentran en trámite.

La citación responde a un pedido formulado por el congresista Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso, el cual fue aprobado por mayoría en la Comisión de Fiscalización el pasado 8 de mayo.

La convocatoria se produce luego de que el Ministerio de Justicia informara, mediante un comunicado emitido un día antes, que la Comisión de Gracias Presidenciales declaró “inadmisible” la solicitud de indulto presentada en febrero por el expresidente Pedro Castillo.

Comisión de Fiscalización del Congreso recibirá al ministro de Justicia el próximo 18 de mayo para que explique los recientes cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales. Foto: GEC.

Según precisó el sector, toda solicitud de gracias presidenciales debe cumplir con los requisitos documentarios establecidos en el reglamento de la comisión para que pueda ser admitida a trámite.

Cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales

El pasado 7 de mayo, el Ministerio de Justicia rechazó las versiones que señalaban una supuesta reconfiguración de la Comisión de Gracias Presidenciales con el objetivo de favorecer un eventual indulto para Pedro Castillo, quien cumple una condena superior a 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

Cabe recordar que el exmandatario presentó formalmente, el 18 de febrero, una solicitud de indulto presidencial dirigida al actual jefe de Estado. En dicho documento, pidió “coherencia con la palabra empeñada” durante el proceso político que permitió la llegada del mandatario interino al poder. Sin embargo, días después, el presidente José María Balcázar descartó públicamente esa posibilidad.

Respecto a los cambios recientes en la comisión, el Minjus señaló que se trató de una actualización derivada de la renuncia de uno de sus integrantes por motivos laborales. En reemplazo fue designada Lesli Roxana Gonzales Cabanillas, directora de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria del sector, conforme a una resolución ministerial publicada el 5 de mayo en el diario oficial El Peruano.

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A ello se suma la designación de Carlos Antonio Bazo Ramírez como representante del Despacho Presidencial ante la Comisión de Gracias Presidenciales, oficializada el pasado 7 de abril mediante una resolución suscrita por el presidente del Consejo de Ministros. Su incorporación se dio tras la renuncia de Carlos Zoe Vásquez Ganoza.

Bazo Ramírez se desempeña actualmente como asesor de Gabinete de la Secretaría General del Despacho Presidencial, cargo al que accedió el pasado 25 de febrero bajo la modalidad de contratación directa.